خبير: 3 دول قد تواجه أزمة عملات

توقع خبير اقتصادي روسي أن تواجه 3 بلدان أزمة العملة تواجهها عادة البلدان النامية، مبينا أن الوضع في هذا المجال تغير في السنوات الأخيرة.

وأضاف المحلل في مؤسسة “اوتكريتيي إنفيستيتسي”، أندريه كوتشيتكوف، أنه في الظروف الحديثة، تتزايد الشروط الأساسية لمثل هذه الصدمات في البلدان المتقدمة أيضا مثل بريطانيا واليابان والولايات المتحدة.

وأكد الخبير أن أزمة العملة (عندما يكون هناك انخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية وهناك الكثير من التقلبات) التي تقع في تركيا وسريلانكا والأرجنتين ليست مدهشة، لكن بريطانيا هي أيضا تواجه صعوبات مماثلة.

وذكر أنه بعد أن أعلنت القيادة البريطانية السابقة خفض الضرائب وزيادة الإنفاق انهار الجنيه الإسترليني بشكل جدي، وذلك دون أي شروط مسبقة حقيقية.

وتابع أن تدهور الشروط الخارجية يصبح كارثيا أيضا بالنسبة لليابان التي لديها الدين العام الكبير للغاية مقارنة مع ناتجها المحلي الإجمالي (230%)، فتشهد عملتها الوطنية انخفاضا حادا حاليا.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن التهديدات التي يواجهها الدولار الأميركي ترتفع أيضا، قائلا إن النمو الحتمي للدين العام الأميركي قد يؤدي إلى انخفاض قيمته بسبب نقص الأموال لشراء السندات الحكومية الأميركية.

ولفت إلى أن المؤسسات المنظمة في الدول الثلاث المذكورة قد تجد نفسها في وضع صعب بالمستقبل القريب. (RT)