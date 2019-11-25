ختامية “مينا تور” للجولف: “الرحلة إلى الأردن” تنطلق اليوم

العقبة -الغد – تنطلق عند الساعة الثامنة من صباح اليوم على ملعب واحة آيلة للجولف، منافسات الجولة الختامية “المينا تور” بمشاركة 60 لاعبا ولاعبة يمثلون 13 دولة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الأردن. ويشارك لاعبون محترفون وهواة من كل من بريطانيا، السويد، جنوب افريقيا، استراليا، سكوتلندا، ايرلندا، كندا، إيطاليا، النمسا، ألمانيا، اسبانيا، والهند.

ويأتي اقامة الجولة الختامية في العقبة تحت مسمى “الرحلة إلى الأردن”، وهي الجولة الاخيرة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2019، والتي تأتي لنشيط القطاع السياحي والأسواق المرتبطة على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمثلث السياحي الذهب الأردني.

وتمثل الجولة النهائية من بطولة مينا تور التي طافت في عدة دول عربية تحت شعار “الرحلة إلى الأردن” جهدا ترويجيا، تعزز موقع العقبة على خارطة الفعاليات الرياضية والسياحية والترفيهية الكبرى في المنطقة.

وحول استضافة الجولة الختامية لـ “مينا تور” تحت عنوان الرحلة إلى الأردن، قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: “متحمسون لفعاليات البطولة حيث نضع جولة مينا تور في صلب اهتمامات أجندتنا السنوية، نظراً للمنافسات التي يظهرها الأبطال المحترفين إضافة لدورها في إبراز المواهب الصاعدة، وعلى صعيد آخر تظهر ريادتنا وقدرتنا على استضافة الأحداث والفعاليات الكبرى، ما يعزز حضور المنتج السياحي الأردني في المحافل العالمية”.

وعبّر المهندس دودين عن سعادته الغامرة في الدور الذي لعبته “الرحلة إلى الأردن” على صعيد الترويج السياحي والرياضي، حيث أظهرت أيلة قدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى في رياضة الجولف، معتبرا الجولة الختامية للبطولة أفضل ختام لعام مزدحم من أنشطة رياضة الجولف في أيلة.

وضمت قائمة الأسماء المشاركة في الجولة الختامية، البريطاني زين سكوتلاند، السويدي هينريك ستيرد، الجنوب افريقي إم جي كيسر، الاسترالي دانيال غوانت، وكل من جيمس آلان ونيك مارش، وكيرتس نايبس، وجوش هيل، وبين دايفيز، وجاك فلويد من بريطانيا. كما ضمت القائمة البريطانيين بنيامين ديفيد، وروبي بيشر، وجوشوا غرانفيل وود، وماكس سميث، وجو هيرتي، الاسكتولندي جاك مكدونالد، غيسبر الم، وآدم ساغر، دانييل هندري الاسكتلندي، وكل من لوك جوي، ولويس كامبل، وجوشوا وايت، وباول دوير البريطانيين، وماثياس وايدرمان السويدي، وتايلر هوغرتي وليندسي رينولدز الكندي.

كما يشارك اللاعب الأردني شيرجو الكردي في منافسات الجولة الختامية مع مصاف اللاعبين المحترفين والهواة في رياضة الجولف، والتي ضمت أيضا تود كليمنتس، وتايلور كارتر، وسام هوبدي من بريطانيا. ومن السويد يشارك إيريك جوناسون، وغابرييل أكسيل، ومن اسكتلندا كريغ روس واللاعب كونور أونيل وسكوت هنري، اضافة إلى سيف بينسون وجامي روثرفورد البريطانيين. اضافة إلى غوستاف كوكين السويدي ودانييل اوين البريطاني والإيطالي اليساندرو تاديني، وكايسون لويد ومارك جيمس من بريطانيا، وكليمنس برادور النمساوي.

كما يشارك جاكوب اوكلي البريطاني وجاك دوهرتي الاسكتلندي وكونستانتين شوايزر الألماني، وأوسكار هينينغسون السويدي، وكل من روبيرت هارلي وهاري كونيغ وكاميرون فيليبس والاسداير بلمب، وزاك مورغان البريطانيين، وسيمون دون الاسكتلندي، والاسباني ميغيل خيمينيس والألماني هايكو دانا، واللاعب الهندي أرجون غوبتا، واللاعب البريطاني جاك أريس، والسويدي اوليفير جاكوبسون، والألماني ستيفان ستيل، والسويدي وليام نيغارد، النمساوي ليونهارد أستيل.