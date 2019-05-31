ختام أبو عوض تتوج بفضية بطولة بولندا للكرة الطاولة لذوي الإعاقة

عمان – الغد – توجت نجمة المنتخب الوطني لكرة الطاولة لذوي الإعاقة ختام أبو عوض بفضية الفردي ببطولة بولندا الدولية لكرة الطاولة إحدى المحطات المؤهلة إلى بارالمبيك طوكيو 2020.

ونالت أبو عوض الفضية بعدما حققت الفوز في مستهل مشاركة المنتخب بالبطولة يوم الخميس على لاعبتين من التشيلي وهونغ كونغ، وفي نصف النهائي الذي جرت منافساته الجمعة فازت أبو عوض على لاعبة من اليابان بـ3 أشواط نظيفة لكها خسرت أمام لاعبة سويدية بشوطين مقابل ثلاث بعد مباراة قوية وماراثونية.

وخرج أسامة أبو جامع من دور الثمانية بفردي الرجال، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات على لاعبين من لاتفيا ورومانيا ومن بولندا (ب)، لكنه خسر الجمعة بمباراة ربع النهائي.

ولم يتمكن لاعبونا فاطمة العزام، فاتن عليمات، إبراهيم دردس ونضال فرج من تخطي الدور الأول من منافسات الفردي.

وتنطلق في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة منافسات الفرق بالبطولة على ان يتم تتوج الفائزين بمنافسات الفردي والفرق بعد ظهر غد السبت.

ويترأس وفد المنتخب مدرب المنتخبات الوطنية هارون الشلتوني ويضم كلا من محمد أبو فرحة – مساعدا للمدرب-، واللاعبون: ختام أبو عوض، فاطمة العزام، فاتن عليمات، إبراهيم دردس، أسامة أبو جامع، نضال فرج.

من جانبها باركت مها البرغوثي الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية إنجاز أبو عوض، مبينة أن أبو عوض من الأبطال البارالمبيين الذين لهم بصمة واضحة في مختلف المحافل الدولية والبارالمبية، مشددة إلى أن إنجازات أبو عوض تتحدث عن نفسها، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز في حد ذاته يثبت ويؤكد النجاح المستمر الذي تحققه رياضة ذوي الإعاقة بالمملكة.

وعبرت البرغوثي عن امنياتها بأن يتمكن لاعبونا بتقديم مستوى كبير وتحقيق الفوز في مبارياتهم وان يحالفهم الحظ بالظفر بإحدى الميداليات في منافسات الفرق معتبرة ان خسارة اللاعبين بمنافسات الفردي لن تنال من عزيمتهم وانهم قادرون على التعويض كون الرياضة فوز وخسارة.

وكانت المشاركة الأولى في البطولة لمنتخب كرة الطاولة عام 2008 وعاد ابطالنا وقتها متوجون بذهبيتي مها البرغوثي وختام أبو عوض، وذهبية الفرق (مها البرغوثي، ختام أبو عوض، فاطمة العزام).

يذكر أن المشاركة في بطولة بولندا التي تقام سنويا تمنح الفائزين 20 نقطة في منافسات التأهل الى الدورة البارالمبية في العاصمة اليابانية طوكيو 2020.

وتتواصل مشاركات منتخب كرة الطاولة للبحث عن نقاط التأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2020 بمشاركتين في تصفيات آسيا التأهيلية في الصين تايبيه، وبطولة فلندا الدولية التي ستقام خلال الأشهر القادمة.