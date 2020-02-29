ختام أنيق لدوري الجولف للناشئين

عمان- الغد- شهد اليوم الختامي لدوري الجولف للناشئين تنافسا شديدا بين جميع اللاعبين المشاركين وافرزت البطولة التي أقيمت على ملاعب شركة واحه ايله للتطوير وجوها واعدة تبشر بمستقبل كبير للجولف الأردنية وحقق لقب البطولة لشهر شباط /فبراير لاعب المنتخب الوطني حمزة سلمان وتستمر منافسات الدوري لعام ٢٠٢٠ بإقامة ٨ بطولات بمعدل بطوله كل شهر في ملعب واحة ايله

وشارك في البطولة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات أبدوا تطور في مستوياتهم الفنيه قياسا للعام السابق

وجائت النتائج الفنية كما يلي:

الكروس حمزة سلمان في المركز الاول تلاه اللاعب عبدالله حسان ثانيا ثم ريان حسان في المركز الثالث

وفي مسابقة النت فاز في المركز الاول سالم العبداللات (٣٦) حفرة

وفي مسابقه ستيبل فورد (٩) جائت النتائج الفنية كما يلي

تحت ١٨ عام في المركز الاول بيان فؤاد وفي المركز الثاني اللاعبه ساريه عساسفة وفي المركز الثالث ياسمين الظاهر

وفي فئه تحت ١٢ عام فازت بالمركز الأول ليليان فؤاد وفي المركز الثاني تالين جبجي

فئه ذكور تحت ١٨ عام حقق المركز الاول يزن دبابنه تلاه مؤيد عنايه وفي المركز الثالث محمد كفاوين

وفي فئه الذكور تحت ١٢ عام حقق اللاعب عبد الرحمن الظاهر المركز الاول وفي المركز الثاني كرم دبابنه تلاه دانيال ظاهر في المركز الثالث

وأكد العراقي عامر الحسن المدير الفني للمنتخب أن البطوله شهدت تطور ملموسا من حيث الاعداد المشاركة ومستوى المنافسه مؤكدا أن هناك عدد من اللاعبين الصغار سيتم دمجهم في مسابقة لاعبي المنتخب في دوري الناشئين مشيرا إلى أن المعيار الرسمي لتمثيل المنتخب الوطني هو النتائج ومدى الالتزام بالتدريبات والبرامج المخصص لهم مشيرا إلى أن الأردن يمتلك عدد من المواهب الشابه والقادرة على تحقيق نتائج ذهبيه في المستقبل القريب

فيما قدمت أسرة الاتحاد شكرها للجنة تطوير قطاع الناشئين لجهودها الكبيرة في إنجاح البرنامج الخاص بهم حيث بذل كل من شادي جبجي و لاعبة المنتخب الوطني مجد نجادا جهودا كبيرة سواء في التنظيم أو إخراج البطولة بالشكل اللائق كما قدم لاعبي المنتخب الوطني ومنتخب قوات الدرك للجولف اسد الرواشدة ومحمد هاني جهودا مميزة في مساعدة المدير الفني للمنتخب في تدريب اللاعبين ومرافقتهم داخل وخارج الملعب

يشار إلى أن اللجنة تدرس حاليا اقامه بطولة كل ثلاثة أسابيع على ملعب البشارات في عمان وذلك لإكساب اللاعبين اكبر قدر ممكن من الاحتكاك والمنافسة.