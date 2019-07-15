ختام اجتماعات اللجنة الأردنية الامريكية المشتركة

عمان- الغد- أختتمت مساء أمس الأحد فعاليات اللجنة الأردنية الامريكية المشتركة في عمان اعمال الدورة الثامنة برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي وممثل عن التجارة الامريكية السيد دانيال ملاني، والتي يتم عقدها بشكل منتظم بين البلدين الصديقين لبحث سبل واليات التعاون الاقتصادي في شتى المجالات وتعزيز مستويات التبادل التجاري بينهما.

وفي ضوء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2001، بحث كلا الطرفين سبل واليات التعاون المشترك بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى التجارة بين البلدين.

حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية الى السوق الأمريكي ما مقداره 1.76 مليار دولار في العام 2018والتي ترتكز بشكل أساسي على الألبسة المحاكة والمصنرة مقابل 1.77 مليار دولار مستوردات من الجانب الأمريكي، غير ان القاعدة السلعية لمستوردات السوق الاردني من الولايات المتحدة الامريكية تتصف بكونها متنوعة لتشمل عدد من المواد كالآلات ومشتقات الوقود والأجهزة الكهربائية والقمح والمواد الصيدلية وغيرها.

قدمت الحكومة الأردنية الشكر والامتنان للجانب الأمريكي على الدعم المتواصل سواء الفني او المادي للمملكة في عدد من القطاعات، وتحديداً الدعم المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) ضمن برامجها التي تستهدف القطاعات التجارية والاقتصادية والفئات المجتمعية المختلفة.

ناقشت اللجنة العديد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك مثل تعزيز التبادل التجاري في الخدمات، الغذاء والدواء، والعمل وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه الصادرات الأردنية الى أمريكا. حيث تم الاتفاق على تحديد نقطة اتصال عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمتابعة اية عوائق تواجه القطاع الخاص الأردني عند النفاذ الى السوق الأمريكي. ونقطة اتصال من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لمتابعة أي عوائق فنية تعترض حركة التبادل التجاري فيما يخص المواصفات الفنية لدى الجانب الامريكي. كذلك نقطة اتصال من وزارة العمل تعنى بمتابعة عقد اللجنة الفرعية المختصة بالعمل وتحديد موعد ومكان انعقادها.