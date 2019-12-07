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ختام الجولة الأولى لبطولة تحدي البنوك لكرة السلة 3×3

منذ 39 دقيقة

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عمان – الغد – اختتمت يوم أمس الجمعة، فعاليات الجولة الأولى من بطولة تحدي البنوك لكرة السلة 3×3 والتي أقيمت فعالياتها في صالة أكاديمية سام دغلس لكرة السلة بدعم من لجنة كرة السلة 3×3.

وشارك في البطولة 10 فرق مثلوا 9 بنوك اردنية، حيث مثل هذه الفرق موظفين من البنوك المشاركة، وتقام البطولة على نظام الدوري من ثلاث مراحل.

وتهدف البطولة الى نشر رياضة كرة السلة 3×3 في المملكة وايصالها الى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الاردني.

وقد حقق فريق بنك الاتحاد لقب الجولة الأولى اثر تفوقه في المباراة النهائية على فريق البنك الاهلي بنتيجة 20-11.

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