ختام الدورة الرياضية للكليات الجامعية غدا

محمد عمّار



العقبة – برعاية رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي، تختتم عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد –الخميس- منافسات الدورة الرياضية السابعة عشرة (بلقاء التميز والريادة) والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة في جامعة البلقاء التطبيقية في مدينة العقبة.

منافسات الغد تشهد نهائيات الكرة الطائرة الشاطئية للطلاب والطالبات والتي ستقام على ملعب الشاطئ الجنوبي، فيما يقام المشهد الختامي لمنافست خماسي كرة القدم للطالبات على ملعب سلطة اقليم العقبة، حيث سيتم بعد النهائي توزيع الميداليات والكوؤس على الفرق الفائزة، فيما جاءت النتائج الفنية لمنافسات الليلة والتي جرت في صالة المعوقين في العقبة، على النحو التالي:

الريشة الطائرة

ففي منافسات الريشة الطائرة للطلاب، فاز فريق كلية لومينوس بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على معان 2-0، حيث تغلب قصي عابد على محمد نعيمات 2-0 بواقع 21-7، 21-10، وفي الزوجي تغلب قصي عابد وحمزه عقل على محمد النعيمات ومحمد صبحي 2-0 بواقع 21-9، 21-15، وفي منافسات الطالبات فاز فريق كلية المجتمع العربي بالميدالية الذهبية بعد فوزه على مركز الجامعة 2-0، حيث تغلبت آيه احسان على اميره عربيات 2-0 بواقع 21-14، 21-11، وفي الزوجي فاز زوجي المجتمع العربي آيه احسان ورهف مصطفى على لاعبتي المركز رزان ابو قدوم وهلا الحديدي 2-0 بواقع 21-8، 21-7.

كرة الطاولة

وفي نهائي كرة الطاولة للطلاب، حقق فريق كلية اربد فوزا صعبا على كلية الهندسة التكنولوجية 3-2، حيث تغلب عبدالرحمن شهابات على محمود زكريا 2-0 بواقع 11-2، 11-2، وغلب محمود شهابات على ابراهيم حمدالله 2-0 بواقع 11-9، 11-9، وتغلب محمد الشهابات على حسام محمد 2-1باوقع 8-11، 12-10، 13-11، وخسر لاعب اربد صهيب الزعبي امام ابراهيم حمد الله 0-2 بواقع 14-16، 10-12، وخسر لاعب اربد عبدالرحمن الشهابات امام حسام محمد 0-2 بواقع 10-12، 8-11.

وفي منافسات الطالبات حقق مركز الجامعة الميدالية الذهبية بعد فوزه على كلية العقبة 2-0، حيث تغلبت ندى النجداوي على غدير احمد 2-0 بواقع 11-1، 11-8، وفوز مرام الزناد على سدن خوالدة 2-0 بواقع 11-7، 11-6.

وفي كرة السلة 3×3 للطلاب، حقق فريق مركز الجامعة الفوز بعصوبة بالغة على فريق كلية لومينوس 13-12، بعد التعادل 11-11 في الوقت الاصلي، مثل مركز الجامعة اللاعبون سيف سعاده، محمد صحصاح، فادي المصري وعمر حمزة، ومثل فريق لومينوس عبد الله دعيس، أحمد شطناوي، علي حرز الله ومحمد فرح، فيما ظفر فريق كلية رحمة بالذهبية بعد فوزه على كلية الخوارزمي 12-10، مقل فريق كلية الاميرة رحمة اللاعبات بتول مبارك، سوزان جيوسي، لينا سرور، حنين العناني، ومثل فريق الخوارزمي مجد امين، دانيا سفيان، رانيا النوباني وتسنيم زاهده.