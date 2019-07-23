ختام المرحلة الثانية من بطولة المملكة للدراجات

عمان – الغد – أقام الاتحاد الاردني للدراجات يوم الجمعة الماضية، سباق بطولة المملكة للدراجات المرحلة الثانية، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين، حيث شارك في هذا السباق الأندية التابعة للاتحاد ومدارس الدراجات.

وقام رئيس الاتحاد الاردني للدراجات ومدير العلاقات العامة في الجامعة بتوزيع الكوؤس والميداليات والجوائز المالية على الفائزين، وتوجيه الشكر للشركات الراعية واللجنة الاولمبية والاعلام والامن العام والدفاع المدني على الجهود المبذولة التي قدموها لانجاح هذا السباق.

وانطلق السباق في تمام الساعة 9:30 صباحاً من أمام بوابة جامعة الاسراء، وكانت النتائج على النحو التالي:

الرجال :

المركز الأول : صهيب العبادي | 2:07:49 ساعة

المركز الثاني : علي البوات | 2:32:15 ساعة

الشباب :

المركز الأول : محمد جبريل الشعار | 2:11:00 ساعة

المركز الثاني : محمد أيمن العشوش | 2:11:02 ساعة

المركز الثالث : حسن علي مراد | 2:11:03 ساعة

الشابات :

المركز الأول : نجوم كريشان | 1:50:03 ساعة

المركز الثاني : أريج راتب | 1:19:30 ساعة

المركز الثالث : ليزا تامر | 1:29:00 ساعة

الواعدات :

المركز الأول : ماريا نزار الشرباتي | 25:52 دقيقة

المركز الثاني : ليان أسماعيل | 29:39 دقيقة

المركز الثالث : ماس خليفة | 47:55 دقيقة

الواعدين :

المركز الأول : عاهد العشوش | 1:05:00 ساعة

المركز الثاني : احمد ابراهيم | 1:08:17 ساعة

المركز الثالث : قتيبه البوات | 1:15:00 ساعة

الناشئين :

المركز الأول : أويس الصادق | 1:57:45 ساعة

المركز الثاني : براء الصادق | 2:02:4 ساعة

المركز الثالث : يوسف الصادق | 2:20:00 ساعة