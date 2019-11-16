ختام انيق لبطولة الجولف المفتوحة للناشئين

عمان – الغد – بأجواء احتفالية متميزة، اختتمت مساء الجمعة بطولة الجولف المفتوحة للناشئين والتي أقيمت على ملاعب شركة واحة ايلة للتطوير في مدينة العقبة، بمشاركة واسعة من جميع لاعبي المنتخب الوطني للناشئين على مستوى جميع فئاته العمرية، إضافة إلى لاعبي الجولف الصغار من كلا الجنسين.

وحقق لاعب المنتخب الوطني حمزة سلمان للمرة الثانية على التوالي، لقب دوري الناشئين في نسخته ما قبل الأخيرة، فيما حقق المركز الثاني اللاعب عبدالله حسان، وحل ثالثا الإنجليزي (تي جي دامسروي)، فيما حقق لقب بطولة (الستيبل فورد) لفئة 12 لغاية 18 عام كل من عبد الرحمن الصمادي بالمركز الأول، تلاه اللاعب يحيى بركات ثانيا فيما حل عمرو خليفات بالمركز الثالث.

وفي منافسة فئة تحت 11 عام، حل في المركز الأول دانيال الظاهر، فيما جاء الكوري سونغ وك يون بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث اللاعب يوسف قطاطشة، وفي مسابقة فئة الناشئات حلت اللاعبة ليليان فؤاد في المركز الأول وحلت في المركز الثاني تالين جبجي وفي المركز الثالث ياسمين الظاهر.

وقدمت المديرية العامة لقوات الدرك دعم كبير لإنجاح برنامج البطولة من خلال لاعبي منتخب قوات الدرك للجولف اسد الرواشدة ومحمد هاني وانس العمريين، والذين رافقوا اللاعبين الصغار على مدار يومين لتعليمهم قوانين ومهارات اللعبة على أرض الواقع، ولاقت هذه اللفتة استحسانا كبيرا من جميع المشاركين ومن أسرة الاتحاد.

وأشار العراقي عامر الحسن المدير الفني للمنتخب إلى أن استحداث دوري الناشئين قد انعكس إيجابيا على أداء لاعبي المنتخب الوطني، وذلك لتواصل التنافس بينهم للظفر باللقب، مؤكدا أن سياسة الاحلال والتبديل ستكون حاضرة بقوة في المستقبل القريب، حيث أن الأعداد في ازدياد مستمر مما يجعل في كل فئة عمرية تنافس اكبر لارتداء قميص المنتخب الوطني.

وقدمت شركة واحة ايلة للتطوير جميع التسهيلات اللازمة لإقامة البطولة بشكل مميز مع تواصل مستمر من قبل المدير التنفيذي للشركة المهندس سهل دودين، والذي سخر جميع امكانيات الملعب لإنجاح البطولة.

ونجح الاتحاد الاردني للجولف في زيادة انتشار اللعبة بشكل متسارع، حيث أصبح يمتلك كوكبة من اللاعبين في جميع الفئات العمرية، وهذا من شأنه تطوير القاعدة للوصول إلى أفضل تمثيل لرياضة الجولف الأردنية في ظل دعم واهتمام كبير من اللجنة الأولمبية الأردنية وشركة واحة ايلة للتطوير.