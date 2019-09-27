اختتام بطولة آيلة للترايثلون ” كأس آسيا”

عمان – الغد – أختتمت مساء اليوم الجمعة بطولة آيلة للترايثلون (كأس آسيا) والتي اقيمت في مدينة العقبة بمشاركة ما يقارب 200 لاعب ولاعبة يمثلون 34 دولة من مختلف أنحاء العالم بحضور رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون السيدة ماريسول كاسادو.

هذا وحقق لاعبي المنتخب الوطني للترايثلون مريم شعبان ومكسيم الشبول لقبي الاناث والذكور على التوالي لفئة الناشئين في الترايثلون المفتوح والذي يبلغ مسافته 750 متر سباحة ، 20 كلم دراجات ، 5 كلم جري.

وشهد السباق مستوى فني متقدم لاسيما في سباق ” الكبار” والذي شهد مشاركة عدد من اللاعبين المتقدمين على سلم التصنيف الدولي حيث بلغت مسافة السباق 1500 متر سباحة ، 40 كلم دراجات ، 10 كلم جري وهي نفس المسافات المعتمدة في الألعاب الأولمبية.

وجاءت نتائج السباق على النحو التالي :

سباق الكبار – فئة الرجال

1- فيليكس دشامبت – الاتحاد الدولي للترايثلون

2- ورنز فلنتين – المانيا

3- ستونجانفيك اوغجنين – صربيا

سباق الكبار – فئة السيدات

1- انيكا كوش – المانيا

2- مارتا لاغونيك – بولندا

3- لانا مايبنير – المانيا

السباق المفتوح للفئات العمرية ذكور

1- مكسيم الشبول – الأردن

2- اسامة خواجا – سوريا

3- محمد حورية – سوريا

السباق المفتوح للفئات العمرية إناث

1- مريم شعبان – الأردن

2- مارديث بايرني – الولايات المتحدة الامريكية

3- راشيل روبرت – الولايات المتحدة الامريكية

السباق المفتوح فرق

1- فريق الرياضيون – الأردن

2- فريق مالك مطلق – الأردن

3- فريق هجر – الأردن

سباق الدوايثلون فئة رجال

1-كريم ابو سمارة – سوريا

2- عيد البودانية – قطر

3 – بشير ابو رحمة – الأردن