ختام بطولة الفرق للفئات العمرية لكرة الطاولة

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس السبت منافسات بطولة الفرق للفئات العمرية لكرة الطاولة، والتي أقامها اتحاد اللعبة على مدار الأيام الثلاث الماضية في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب.

وحرص اتحاد كرة الطاولة على إقامة هذه البطولة بهدف تعزيز التنافس بين اللاعبين واعطائهم فرصة لاكتساب الخبرات وقياس مستواهم.

وجاء نتائج البطولة على النحو التالي:

فئة تحت 12 سنة (ذكور):

المركز الأول : نادي النهضة

المركز الثاني : نادي المدينة

المركز الثالث : نادي اليرموك

فئة تحت 15 سنة (إناث):

المركز الأول : الأرثوذكسي

المركز الثاني : المدينة

فئة تحت 15 سنة (ذكور):

المركز الأول : نادي اليرموك

المركز الثاني : نادي المدينة

المركز الثالث : نادي حمادة

فئة تحت 18 سنة (إناث):

المركز الأول : نادي المدينة

المركز الثاني : الأرثوذكسي