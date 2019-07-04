ختام بطولة قدامى اللاعبين العرب مساء الجمعة

عمان – الغد – في إطار إحتفالات الأسرة الرياضية والأردنية الواحدة بالذكرى الـ 20 لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية ، تشهد صالة قصر الرياضة مساء الجمعة ، إسدال الستار على منافسات وفعاليات بطولة قدامى اللاعبين العرب لكرة القدم داخل الصالات ، والتي بادرت بتنظيمها جمعية لاعبي الزمن الجميل برعاية رئيسها الفخري الوزير الأسبق السيد عبيد الفايز ، وبمشاركة قدامى اللاعبين في كل من المغرب، الجزائر، تونس، إضافة إلى الأردن.

وبحسب العميد المتقاعد حسونة يدج رئيس جمعية لاعبي الزمن الجميل ، فإن الدعوة ستكون مفتوحة ومتاحة لنجوم وفرسان الزمن الجميل وأسرة الكرة الأردنية لمتابعة اليوم الختامي ، الذي يبدأ عند الساعة 5.00 مساء بلقاء المغرب مع الجزائر يليه اللقاء الختامي بين الأردن وتونس عند الساعة 6.30، على أن يشهد فندق الفنار مساء الجمعة حفلا تكريميا على شرف الوفود المشاركة.

من جهته ، كشف مدير البطولة منعم فاخوري “النقاب” عن أن فارق الأهداف أو القرعة قد يكونا حاسمين لتحديد هوية البطل في حال حقق المغرب والأردن الفوز على الجزائر وتونس.

وكانت البطولة افتتحت مساء الاثنين الماضي بتعادل الأردن مع المغرب 3-3، وفوز الجزائر على تونس 6-2، وشهدت الجولة الثانية مساء الأربعاء فوز المغرب على تونس بـ9 أهدف نظيفة، تناوب عليها حسن ملك (3)، محمد العيساوي (2)، محمد جنون (2)، رفيع المنتاوي وهشام صابق (1)، وفوز الأردن على الجزائر 13-4 تناوب على تسجيل أهداف منتخب جمعية لاعبي الزمن الجميل حمدي سعيد (5) وحسين الشنانية (4)، أحمد صبح (2)، إبراهيم أبو السمك ومنتصر ست أبوها (1) فيما سجل حمزة بوجليد رباعية الفريق الجزائري.

وعبر المدرب الوطني فايز يوسف المدير الفني لمنتخب لاعبي الزمن الجميل عن تقديره لجهود للاعبيه وعن ثقته بقدرتهم مساء الجمعة بالصعود إلى منصة التتويج بطلا.

بدورهم ثمّنت وفود المغرب، تونس والجزائر مبادرة جمعية لاعبي الزمن الجميل بتنظيم هذه البطولة الأولى من نوعها للاعبين فوق 40 سنة.