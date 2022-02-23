ختام بطولة “نادي صويلح” بكرة الطاولة

أختتمت في نادي صويلح البطولة التنشيطية لكرة الطاولة، والتي اقامها النادي، وشهدت مشاركة 24 لاعبا من مختلف مناطق المملكة لفئة (الرجال) تنافسوا بكل قوة للظفر بالمراكز الأولى.

وتمكن اللاعب شادي سلوم من الفوز بالمركز الأول، وجاء اللاعب اسحاق صندوقة بالمركز الثاني، ثم جاء اللاعب اللاعب شادي برهم بالمركز الثالث، ثم اللاعب زيد سكر بالمركز الثالث (مكرر).

وفي ختام البطولة، التي حظيت باهتمام كبير من أبناء منطقة صويلح ومحبي وعشاق اللعبة، قام رئيس النادي معاذ أبو دنون وبحضور اعضاء الهيئة الإدارية بتتويج اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى، مثلما تم تكريم الحكم يوسف القطامي، الذي تولى ادارة لقاءات البطولة.

وقال رئيس النادي معاذ أبو دنون “أقيمت البطولة تنفيذا لبرامج النادي المختلفة، والتي تهدف إلى صقل مواهب اللأعبين واختيار الفريق الذي سيشارك في البطولات المحلية التي يقيمها الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، كما أن النادي بصدد اقامة العديد من النشاطات الرياضية المنوعة، في الألعاب الرياضية المختلفة، إلى جانب اقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية، والتي تشهد عادة تفاعلا كبيرا من أبناء منطقة صويلح، الذين يعتبرون النادي متنفسا لهم، لتقديم ابداعاتهم في مختلف المجالات.