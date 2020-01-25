عمان – الغد – انتهت فعاليات فحص الترقية للاحزمة السوداء للإعادة والمستجدين والذي اقيم اليوم السبت في صالة الاتحاد بمركز الأمير راشد عند الساعة العاشرة صباحا.

وتمت عملية الفحص بإشراف لجنة مكونة من احمد مطاوع رئيسا وابراهيم الدقس عضوا وفادي النجار عضوا، وتاليا اسماء الناجحين بالفحص:

الدان الأول

رانيا مهند ابراهيم

محمد علي مازن شاهين

مصطفى مازن ” محمد علي” شاهين

عباده احمد امين عودات

اسامه مازن “محمدعلي” شاهين

هاشم عوني الساكت

ازاد زيد الكردي

عبد الله احمد يوسف ابو صفا

حسين فارس حسين المساعيد

عبد الرحمن ابو جسار

عبد الله احمد كريش

فضل اشرف محمد

ماجد صياح القطيش

محمد ايمن سليمان حلايقه

الدان الثاني

محمد طارق صلاح الغلاييني

بهاء ابراهيم القيسي

الدان الثالث

حلا احمد طريش