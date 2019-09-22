ختام مؤثر للنسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية

عمان – إعداد اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

بارك سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نجاح النسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية التي أسدل الستار عن منافساتها وفعالياتها في ساعة متأخرة من مساء السبت، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي وبرعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان سمو الأمير مرعد بن رعد تقدم كوكبة من كبار الشخصيات الذين حرصوا على متابعة حفل ختام الدورة الذي شهده الملعب الخارجي لمجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين، حيث حضر الحفل كذلك د. محمد أبو رمان وزير الشباب ووزير الثقافة رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وأندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية وعبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا والشيخ محمد بن دعيج ال خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية ورؤساء الوفود المشاركة، بالاضافة إلى حشد من ممثلي الجهات العامة والخاصة التي أسهمت في إنجاح الدورة.

وشهد الحفل تكريم رئيس اللجنة البارالمبية العراقية د. عقيل حميد بدرع المركز الأول في عدد الميداليات، حيث نال العراق 74 ميدالية ملونة (28 ذهب، 29 فضة، و17 برونز)، محافظا على مركزه الذي ناله في النسخة الأولي في خورفكان قبل عامين، فيما أنزل علم الدورة وتسلمه الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية والذي عبر عن فخر واعتزاز بلاده بالحصول على شرف استضافة النسخة الثالثة عام 2021.

وشهد الحفل الختامي (4) كلمات لكل من د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارلمبية الأردنية ود. عبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا وأندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية وعلي الماجد أمين سر اللجنة البارالمبية البحرينية نيابة عن الوفود المشاركة.

وأكد المتحدثون أن النجاح الذي حققته الدورة كان تتويجا لجهود الكفاءات والقدرات الأردنية وخبرة كوادر الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، وأن دورة عمان تشكل انطلاقة حقيقية لمستقبل الألعاب البارالمبية بمنطقة غرب آسيا.

من جهته، عبر د. محمد أبو رمان وزير الشباب ووزير الثقافة رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة عن اعتزازه بنجاح الدورة وبإسهام وزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب وباقي الجهات الداعمة والراعية، مباركا لأسرة اللجنة البارالمبية الأردنية ارتقاء الأردن إلى المركز الثاني على لائحة الميداليات بـ47 ميدالية ملونة (21 ذهب، 11 فضة، و17 برونز)، مشددا على أهمية تعزيز الدعم لأسرة اللجنة البارالمبية الأردنية.

وكانت اللجنة البارالمبية الأردنية كرمت خلال الحفل سمو الأمير مرعد بن رعد ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية ورئيس الاتحاد البارالمبي لمنقطة غرب آسيا ورؤساء الوفود والمشرفين والمصنفين، كما تم تكريم اسرة الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي واللجنة الإعلامية بدرع الدور تقديرا للدور الكبير الذي لعبه الاعلام الرياضي الأردني في مواكبة الدورة.