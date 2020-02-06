ختام مباريات الدور الأول للبطولة الشتوية الـ19 لخماسيات كرة القدم للجامعات الأردنية

عمان-الغد- اختتمت اليوم الخميس مباريات الدور الأول للبطولة الشتوية التاسعة عشرة لخماسيات كرة القدم للجامعات الأردنية والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية احتفالاً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، خلال الفترة من 4-9 شباط (فبراير) الحالي في مدينة العقبة، والتي أقيمت على ملاعب شركة تطوير العقبة والمدارس العلمية النموذجية.

وانتهت مباريات المجموعة الأولى لليوم الثاني بفوز العلوم التطبيقية على الألمانية الأردنية (9 – 0)، والزرقاء على مؤتة (4-3)، وخسارة الألمانية امام جدارا (4-6) وتعادل مؤتة مع العلوم التطبيقية (2-2)، وفوز جدارا على الزرقاء (2-1).

وعلى صعيد المجموعة الثانية، فازت البلقاء على جامعة الحسين (2-0) وفوز فيلادلفيا على الحسين (7-5)، وفوز البلقاء على البترا (3-1).

أما المجموعة الثالثة، فقد شهدت تعادل عمان الاهلية والهاشمية بنتيجة (2-2)، وفوز العلوم الإسلامية على ال البيت (2-1)، وخسارة عمان الاهلية امام العلوم والتكنولوجيا (2-6)، وفوز الهاشمية على ال البيت (2-1)، وفوز العلوم والتكنولوجيا على العلوم الإسلامية بنتيجة (6-2).

وفي المجموعة الرابعة تغلبت الطفيلة التقنية على جامعة الاميرة سمية (4-3)، والاردنية على اليرموك (1-0)، وخسارة الاسراء امام الطفيلة (3-7)، وفوز اليرموك على جامعة الاميرة سمية (9-0)، والأردنية على الاسراء (4-0).

وبهذه النتائج تأهل عن المجموعة الأولى الزرقاء والعلوم التطبيقية بفارق الأهداف عن جامعة مؤتة، وعن المجموعة الثانية البلقاء والبترا، الهاشمية والعلوم والتكنولوجيا عن المجموعة الثالثة، اما المجموعة الرابعة شهدت تأهل الأردنية واليرموك.

ويلتقي في الدور ربع النهائي يوم غد الجمعة، الزرقاء مع العلوم والتكنولوجيا، البلقاء التطبيقية مع اليرموك، الهاشمية مع العلوم التطبيقية، والأردنية مع البترا.