ختام معرض الجامعات التركية في الأردن بمشاركة مئات الطلاب وأولوياء أمورهم

اختتم في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم السبت، معرض الجامعات التركية الذي نظمته شركة “اوكي تمام“، على مدى يومين متتابعين بمشاركة كبيرة من الطلاب الأردنيين والمقيمين في الأردن المهتمين بالدراسة في تركيا.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من الطلاب الراغبين بمتابعة دراستهم الجامعية في تركيا والحصول على حسومات خاصة مقدمة من الجامعات المشاركة بالتعاون مع مجموعة اوكي تمام.

وإلى جانب مشاركة مئات الطلاب خلال فعاليات المعرض، سجلت مشاركة واسعة لأولياء أمور الطلاب بهدف معرفة مستويات الجامعات التركية والتسهيلات التي تقدمها للطلاب الأجانب، فضلا عن طرق وأساليب العيش في تركيا.

كبرى الجامعات التركية شاركت في المعرض، بالإضافة الى مشاركة مميزة من معهد “يونس إمرة” الثقافي، قدم مندوبوها كافة المعلومات المطلوبة للطلاب وأولياء أمورهم مما لاقى استحسان الزوار وترحيبهم بإقامة مثل هذا المعرض في الأردن.

كما حصل الزوار على معلومات وافرة وشرح مفصل عن الدراسة في تركيا وعن الجامعات التركية من قبل مندوبي شركة “اوكي تمام” التركية المنظمة للمعرض.