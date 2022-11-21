ختام مميز لبطولة “المقاتل المبدع” للتايكواندو

عمان -الغد – اختتمت فعاليات بطولة المقاتل المبدع التنشيطية الثانية للتايكواندو، بعد منافسة قوية بين أكثر من 200 لاعب يمثلون ثمانية مراكز.

وتأتي هذه البطولة التنشيطية، في إطار تحضيرات المراكز للمشاركة في بطولات اتحاد التايكواندو، حيث أفرزت البطولة التنشيطية العديد من المواهب والأسماء، التي سيكون لها شأن كبير لتمثيل الأردن في البطولات الدولية بالمستقبل القريب.

وكرمت النائب ميادة شريم الفائزين بالجوائز والدروع التذكارية، بحضور منظم البطولة وكابتن أكاديمية أسود الهاشمي للتايكواندو شادي عارف، الذي قام بدوره في تكريم النائب ميادة، تقديرا لدعمها المتواصل في دعم الرياضة.

كما قام منظم البطولة، بتقديم دروع تذكارية إلى عضو مجلس أمانة عمان عبدالله جلال، ومدربه محمود الصقور، إلى جانب إعطاء كأس المركز الأول لأكاديمية أسود الهاشمي بجمعها العدد الأعلى من الميداليات في المجموع العام.