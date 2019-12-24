عمان – الغد – توج فريق بنك الاتحاد بلقب بطولة تحدي بنوك الأردن 3×3 لكرة السلة بعد فوزه بالجولة الثالثة والاخيرة من المنافسات التي أقيمت في صالة أكاديمية سام دغلس بمجمع الملك الحسين للأعمال على مدار ثلاثة أسابيع، بتنظيم مؤسسة قعوار لتنسيق وإقامة البطولات الرياضية.

وحل بنك الاتحاد في الصدارة بعدما جمع 300 نقطة، فيما تواجد فريق البنك العربي بالمركز الثاني برصد 200 نقطة، وفريق كابيتال بنك 2 بالمركز الثالث برصيد 195 نقطة.

وشاركت عشرة فرق من تسعة بنوك وهي: كابيتال بنك “فريقان”، بنك الاتحاد، مصرف الراجحي، بنك الإسكان، البنك الأردني الكويتي، البنك الأهلي، البنك العربي، INVESTBANK، وبنك الأردن، علماً بأن البطولة حظيت بموافقة اللجنة الأولمبية الأردنية، وتم الاستعانة بحكام الاتحاد الأردني لكرة السلة.

وتوج أنس خشان، لاعب البنك الأهلي، بلقب أفضل مسجل في البطولة برصيد 130 نقطة، تلاه فؤاد نصار، لاعب بنك الاتحاد، برصيد 88 نقطة، فيما حل الثنائي زيد أنشاصي وأحمد الفرج، من فريق كابيتال بنك 2، ثالثاً برصيد 78 نقطة.

وشهدت المنافسات تواجداً جماهيرياً ملفتاً خاصة من موظفي البنوك الذين آزرو فرقهم بشكل متواصل.

ويهدف منظمو التحدي إلى نشر ثقافة كرة السلة في المجتمع الأردني، والمساهمة في تطويرها مقارنة بالإنجارات التي حققتها كرة السلة الأردنية على المستوى القاري والدولي.

يذكر أن مؤسسة قعوار لتنسيق وإقامة البطولات الرياضية Jordan 3×3 أسسها رامز قعوار في العام 2016، حيث قامت بتنظيم أكثر من 47 بطولة.