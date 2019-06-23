ختام منافسات بطولة الاستقلال المفتوحة للرماية

عمان – الغد – توج سمو الأمير حمزة بن الحسين الفائزين بالمراكز الأولى ضمن منافسات اليوم الأخير من بطولة الاستقلال المفتوحة للرماية والتي أقيمت خلال الأيام الثلاثة الماضية برعاية سمو الأمير محمد بن طلال رئيس نادي الرماية وبحضور معالي حسين المجالي ، رئيس الاتحاد الملكي للرماية.

وجاءت هذه البطولة – والتي شارك بها أكثر من ٥٠ رامياً من كلا الجنسين – ضمن احتفالات الاتحاد الملكي الأردني للرماية بعيد الاستقلال الوطني حيث خاض الرماة منافسات التراب والسكيت ، البندقية الهوائية ، المسدس الهوائي ، المسدس الستاندر إضافة الى منافسات المسدس القتالي .

وتأتي هذه البطولة ضمن استعدادات منتخب الرماية للتراب والسكيت للمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في ايطاليا نهاية الشهر الجاري وبطولة اسيا التي ستقام في شهر تشرين الثاني القادم.

وجاءت النتائج علي النحو التالي:

مسابقة السكيت :

المركز الأول: بشار الخيري (نادي الرماية الملكي)

المركز الثاني: الشريف سعد الدين آل غالب (نادي الرماية الملكي)

المركز الثالث: محمد القاسم (نادي الرماية الملكي)

مسابقة التراب :

المركز الأول: فؤاد نزار ماضي (نادي الرماية الملكي)

المركز الثاني: عمر سعد العبسي (نادي الرماية الملكي)

المركز الثالث: خالد نزار ماضي (نادي الرماية الملكي)

مسابقة ستاندر 22:

المركز الأول: نايل السرحان (قوات الدرك)

المركز الثاني: طارق السعايدة (قوات الدرك)

المركز الثالث: باسم خورما (نادي الرماية الملكي)

بندقية هوائية 10 م رجال:

المركز الأول: فايزالسلايطة (قوات الدرك)

المركز الثاني: بلال المطارنه (قوات الدرك)

المركز الثالث: ضيف الله الشرفات (قوات الدرك)

المسدس الهوائي رجال:

المركز الأول: رائد القرشي (نادي الرماية الملكي)

المركز الثاني:محمد وليد (الاتحاد الرياضي للشرطة)

المركز الثالث: محمد الزيود (الاتحاد الرياضي للشرطة)

مسدس هوائي سيدات:

المركز الأول: اسماء زيد (نادي الرماية الملكي)

المركز الثاني: آلاء عيد (الاتحاد الرياضي للشرطة)

المركز الثالث: منال الفارس (نادي الرماية الملكي)

المسدس القتالي:

المركز الأول: علي عيسى العمري (نادي الرماية الملكي)

المركز الثاني: طارق عارف الدويكات (نادي الرماية الملكي)

المركز الثالث: محسن فضل العبدلي (نادي الرماية الملكي)