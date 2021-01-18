ختام منافسات بطولة ميلاد القائد للشطرنج “عن بعد” لطلبة الجامعات الأردنية

عمان – الغد – اختتمت أمس، منافسات بطولة ميلاد القائد للشطرنج “عن بعد” لطلبة الجامعات الأردنية، والتي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، احتفالاً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

وفي البطولة التأهيلية للطلاب “للفرق” التي أقيمت أول امس، تأهلت الجامعة الأردنية والجامعة الألمانية الأردنية وجامعة فيلادلفيا عن المجموعة الأولى، وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة عمان الأهلية عن المجموعة الثانية للتصفية النهائية للفرق.

فيما تأهل في البطولة التأهيلية للطالبات كلا من جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة البترا عن المجموعة الأولى، وتأهلت الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية والجامعة الألمانية الأردنية عن المجموعة الثانية للتصفية النهائية.

وتمكنت الجامعة الأردنية من حصد لقب بطولة الفرق للطلاب برصيد 46 نقطة، وحلت جامعة العلوم والتكنولوجيا في المركز الثاني برصيد 45 نقطة وجامعة فيلادلفيا في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

أما في منافسات بطولة الفرق للطالبات فقد حصدت جامعة العلوم والتكنولوجيا اللقب برصيد 36 نقطة، وحلت الجامعة الأردنية بالمركز الثاني برصيد 32 نقطة، والجامعة الهاشمية بالمركز الثالث برصيد 20 نقطة.

والجدير بالذكر أنه شارك في هذه البطولة 16 فريق من فرق الجامعات الأردنية الأعضاء بالاتحاد (ذكور – اناث)، بحيث تم تقسيم كل فئة الى مجموعتين على النحو التالي:

– المجموعة الأولى (فرق/ ذكور): الجامعة الأردنية – الجامعة الهاشمية – جامعة فيلادلفيا – جامعة الزرقاء الخاصة – الجامعة الألمانية الأردنية – جامعة الطفيلة التقنية – جامعة آل البيت – جامعة العلوم الاسلامية العالمية.

– المجموعة الثانية (فرق/ ذكور): جامعة العلوم والتكنولوجيا – جامعة عمان الأهلية – جامعة الاسراء – جامعة البلقاء التطبيقية – جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا – جامعة البترا – جامعة جدارا.

– المجموعة الأولى (فرق/ إناث): جامعة العلوم التطبيقية الخاصة – جامعة العلوم الاسلامية العالمية – جامعة البلقاء التطبيقية – جامعة البترا – جامعة العلوم والتكنولوجيا – جامعة آل البيت.

– المجموعة الثانية (فرق/ إناث): الجامعة الألمانية الأردنية – جامعة عمان الأهلية – جامعة الزرقاء الخاصة – الجامعة الأردنية – الجامعة الهاشمية.

وتأهل أفضل 16 لاعب وأفضل 12 لاعبة (بحسب نتائج البطولة التمهيدية الفرقية) للمشاركة في البطولة الفردية التي أقيمت يوم الأحد الموافق 17/1/2021، وجاءت نتائجهم على النحو التالي:

بطولة الفردي/ طلاب:

1- لؤي سمير/ الجامعة الأردنية (11 نقطة).

2- محمد حراحشة/ جامعة العلوم والتكنولوجيا (9 نقاط).

3- أنس كساسبة/ جامعة العلوم والتكنولوجيا (8.5 نقطة).

4- محمد طلافحة/ الجامعة الأردنية (8 نقاط).

5- حمزة الراوي/ الجامعة الألمانية الأردنية (7 نقاط).

6- أحمد أبو خاطر/ جامعة البلقاء التطبيقية (5 نقاط).

7- يزن البشايرة/ الجامعة الأردنية (5 نقاط).

8- عبدالله العطية/ جامعة البترا (4.5 نقطة).

بطولة الفردي/ طالبات:

1- أسيل أبو زينة/ الجامعة الأردنية (10 نقاط).

2- سارة الكردي/ الجامعة الأردنية (7 نقاط).

3- رانيا زقلام/ جامعة البترا (7 نقاط).

4- رولا البشابشة/ جامعة العلوم والتكنولوجيا (6 نقاط).

5- نور الخطيب/ جامعة العلوم والتكنولوجيا (6 نقاط).

6- لانا حيمور/ جامعة البلقاء التطبيقية (5 نقاط).