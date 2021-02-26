ختتام الجولة الأولى من بطولة درع الاتحاد 2021

عمان – الغد – اختتمت الأربعاء منافسات الجولة الأولى من بطولة درع الاتحاد 2021، والتي تقام بمشاركة أندية المحترفين.

واسفرت المباريات عن فوز الوحدات على سحاب بهدف وحيد أحرزه إبراهيم جوابري، كما فاز الرمثا على البقعة بهدفين دون رد من إمضاء محمد أبو زريق وحمزة الدردور.

وتغلب الجزيرة على شباب الأردن 3-1، سجل للفائز علي علوان وعبدالله العطار من ركلتي جزاء، وحمزة الصيفي، فيما سجل هدف شباب الأردن خالد صقر.

وفاز الجليل على السلط بهدف وحيد سجله لؤي الدردور.

وتقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل بطل كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي مباشرة، والذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما تم تحديد يوم 13 آذار المقبل موعداً للمباراة النهائية.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، ووسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.