خدمات تأمينية مميزة لعملاء برنامج “إيليت” من “العربي”

عمان-الغد– في إطار حرصه المتواصل على تعزيز وتطوير برنامج “إيليت” الخاص بكبار عملائه، أعلن البنك العربي، مؤخراً، عن إضافة ميزة التأمين المجاني على الحياة والعجز الكلي الدائم بمبلغ تأمين 70 ألف دولار أمريكي لعملائه ضمن مجموعة المزايا التفضيلية والخدمات المتكاملة التي يقدمها برنامج “إيليت”.

وستتوفر هذه الميزة بشكل تلقائي مجاناً لعملاء “إيليت” ممن تنطبق عليهم الأحكام والشروط الخاصة بالتغطية طيلة فترة عضويتهم في برنامج “إيليت” إلى جانب مجموعة الخدمات التأمينية الأخرى التي يوفرها البنك لعملائه ضمن برامج التأمين المصرف الاختيارية الأخرى التي تقدم بالتعاون مع شركة النسر العربي للتأمين والتي تشمل؛ برامج التأمين على الحياة، برامج التأمين الادخاري لتأمين التقاعد وتعليم الأبناء، بالإضافة إلى تأمين الأمراض المستعصية.

وفي تعليقه على إضافة هذه الميزة، قال نعيم الحسيني، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة البنك العربي: “يقدم برنامج “إيليت” الخاص بكبار العملاء مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المعززة بأرقى درجات الخدمة الشخصية والمصممة بعناية لتلبية متطلبات هذه الشريحة المهمة من عملائنا”. وأضاف: “تشكل هذه التغطية التأمينية المجانية إضافة نوعية قيّمة لمجموعة الخدمات والمزايا الشاملة التي يقدمها برنامج “إيليت”والذي يعد من بين البرامج المصرفية المتميزة على صعيد تلبية احتياجات كبار العملاء محلياً وإقليمياً”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يقدم من خلال برنامج “إيليت” تجربة مصرفية شخصية متكاملة لكبار العملاء؛ حيث يشمل البرنامج توفير منطقة خدمة مخصصة لعملاء “إيليت” في فروع البنك العربي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم المصرفية بسرعة وخصوصية وبمنتهى الراحة. هذا إلى جانب وجود مديري علاقات عملاء “إيليت” المختصين بتقديم الخدمة الشخصية والمشورة للعملاء، وذلك فيما يتعلق بأمورهم المصرفية المختلفة. كما يشتمل البرنامج على خيارات واسعة من الخدمات المصرفية والمزايا التفضيلية التي تناسب احتياجات كبار العملاء، بالإضافة إلى قنوات الخدمات الرقمية المتطورة والمتوفرة على مدار الساعة لخدمة العملاء بمرونة وأمان.

ومن أبرز مزايا برنامج “إيليت” خدمة “عربي بلا حدود” والتي تمكن العملاء من إنجاز العديد من المعاملات المصرفية في الأردن والخارج من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في المنطقة. ومن أهم الخدمات التي يوفرها “عربي بلا حدود”؛ خدمة “Arabi Access” التي تمكن العملاء من الاطلاع على أرصدة حساباتهم وتفاصيل الحركات من خلال شاشة واحدة وبشكل فوري لدى فروع البنك العربي الخارجية للدول المشمولة بهذه الخدمة. كما يمكن تحويل النقد بشكل فوري ومجاني بين الحسابات الخاصة بالعميل ولصالح مستفيدين آخرين في البلدان المشمولة. هذا ويتضمن برنامج “إيليت” خدمة إدارة الثروات؛ حيث يقدم البنك من خلال الشركات ذات العلاقة التابعة له مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية والتي تتضمن: إدارة الأصول، صناديق الاستثمار، وخدمات الوساطة المالية.