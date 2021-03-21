خدمات جديدة تقدمها “مانديانت” في مواجهة التهديدات الداخلية

دبي- كشفت شركة “فاير آي” (FireEye)، الشركة الرائدة عالميا في مجال الأمن القائم على استقصاء البيانات والمعلومات، اليوم عن إضافة خدمتين جديدتين لحل أمن التهديدات الداخلية من “مانديانت” (®Mandiant). حيث تساعد الخدمات الجديدة المؤسسات في إنشاء برامج التهديدات الداخلية أو توسيع نطاقها، وهي مصممة لتوفير حماية مستمرة ضد الأنشطة الخبيثة الديناميكية سريعة التطور داخل المؤسسات.

تؤثر الهجمات والتهديدات الداخلية على سمعة كل من المؤسسة وتزعزع ثقة العميل والمستثمر فيها. وخلال عامي 2019 و 2020، ساعدت “مانديانت” (Mandiant) العديد من العملاء الذين عانوا من هجمات التجسس التي استهدفت الشركات واقتصادات الدول، والتي أدت إلى تدمير البيانات والنُسخ الاحتياطية الموجودة، بالإضافة إلى سرقة البيانات وتسريبها بشكل متعمد. حيث يمثل معدل الحوادث المرتفعة تحديا متزايدا للمؤسسات على اختلاف أحجامها ومهامها، كون الأشخاص العاملين في هذه الشركات جميعهم موقع ثقة لتلك المنظمات.

حيث تحدث يورغن كوتشر، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المقدمة لدى “مانديانت” للاستشارات، قائلا: “إن الوصول المشروع لعناصر التحكم في المؤسسة يحكم مشهد التهديدات السيبرانية في يومنا هذا، فالتحقيقات المتعلقة بالتهديدات الداخلية تعد صعبة ومعقدة الحل كما أنها تعتمد على مجموعات عديدة من عمليات التحليل الجنائي التقني وقدرات استخبارات التهديدات وتقنيات التحقيق التقليدية غير السيبرانية. فلا أحد يفهم ناقل التهديد الفريد هذا أفضل من “مانديانت” وهذا هو سبب إضفاء الطابع الرسمي على نموذج الخدمة لمساعدة المؤسسات التجارية والحكومية في تصميم وتقييم وإنشاء برنامج مستمر متكامل لمراقبة جميع التهديدات الداخلية و إيجاد أفضل الطرق للوقاية منها”.