“خدمات سريعة” للأسر المحتاجة المتضررة من الأحوال الجوية

عمان– التقى مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة بمحافظ الطفيلة محمد الرفايعة خلال زيارته للمدينة، ووضعه بصورة أهم الخدمات التي يقدمها صندوق المعونة ودوره في تحسين مستوى معيشة الأسر المحتاجة، والدور المطلوب منه في التصدي لقضية الفقر والبطالة.

وأكد المشاقبة انه سيتم زيادة حصة المحافظة خلال المرحلة الثانية من برنامج الدعم التكميلي لخصوصية محافظة الطفيلة.

كما اجتمع المشاقبة مع مديري ورؤساء اقسام فروع الصندوق في اقليم الجنوب.

ويأتي اللقاء ضمن منهجية معتمدة لدى الصندوق بهدف ادامة قنوات التواصل ما بين الادارة والميدان.

واستعرض برنامج الدعم التكميلي بعد ان تم الانتهاء من الجزء الاكبر من المرحلة الاولى، مثنيا على الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل انجاح هذه المرحلة وتحمل متطلبات تنفيذ خطواتها بكل مهنية واخلاص، مطالبا الاستفادة من ملاحظات تقارير المتسوق الخفي وما نستطيع تصويبه، حيث ان هذه التقارير هي محفز ولها دور في تحسين الخدمات التي نقدمها للأسر المحتاجة، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذه التقارير بعدما اعتمدتها جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية من معايير التقييم، مما تسهم في قدرتها على جودة الخدمة الحكومية .

وكشف المشاقبة عن متطلبات المرحلة القادمة وما تطلبه من بذل الجهود في سبيل مواجهة فصل الشتاء والاستعداد للظروف الجوية التي تمر على الاردن وخاصة في مناطق الجنوب، مؤكدا على ان يتم رصد احتياجات الاسر في هذه الظروف والتعامل بمهنية وكفاءة للوقوف بجانب الاسر المحتاجة في الحالات الطارئة وتأمينها بكل ما تحتاجه وان يكون الصندوق اول المؤسسات الحكومية في تقديم المساعدة للأسر التي تجبرها الظروف على اخلاء مسكنها، مضيفا بانه لابد من تكاتف الجهود وتنسيقها مع الجهات الحكومية والاهلية الاخرى والتي تسعى الى المشاركة في تقديم ما يلزم الاسر المحتاجة في هذه الظروف .(بترا)