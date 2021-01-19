خدمات علاجية مجانية للأمراض الصدرية للأشخاص ذوي الإعاقة

عمان- الغد- أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالشراكة مع جمعية مصح النور للأمراض الصدرية الواقعة في اقليم الشمال محافظة المفرق، والذي يسمى من قبل البعض بالمستشفى الإيطالي،عن تقديم حزمة من الخدمات الطبية المجانية في مجال الأمراض الصدرية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال المجلس في بيان صادر عنه، أن المبادرة تشمل المشورة الطبية والعلاج في مجال الأمراض الصدرية من خلال التواصل مع مكتب ارتباط اقليم الشمال التابع للمجلس في محافظة اربد أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس ويجري تحويل الحالات من خلال التنسيق المشترك بين ضباط الإرتباط في كل من المجلس والعيادات التابعة للجمعية وفق خطوات احترازية تضمن المحافظة على تدابير السلامة العامة في ظل جائحة كورونا