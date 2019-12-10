“خدمات هواوي للهواتف النقالة” تحصد أول مجموعة في العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 2019:27701

فازت “خدمات هواوي للهواتف النقالة” مؤخراً بأول مجموعة على مستوى العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 27701 الصادرة عن مؤسسة المعايير البريطانية “British Standards Institution”، وذلك على هامش المؤتمر السنوي لحماية البيانات الأوروبية “European Data Protection 2019” في بروكسل، بلجيكا. ويعكس هذا الإنجاز الزخم الكبير الذي حققته “خدمات هواوي للهواتف النقالة” على مستوى القطاع، لما تقدمه من قدرات عالمية متقدمة في مجال حماية البيانات الشخصية ومراقبة أمن المعلومات.

وفي آب 2019، أصدرت كل من ISO وIEC رسمياً معياراً جديداً لإدارة معلومات الخصوصية هو المعيار رقم (2019:27701). ويأتي الإصدار الجديد امتداداً لمعياريْ ISO/IEC 27001 وISO/IEC 27002 لإدارة معلومات الخصوصية.

ويوفر هذا المستند للشركات الخاصة والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى مجموعة متكاملة من سبل معالجة البيانات الشخصية وإطار عمل لإدارة معلومات الخصوصية من أبعاد وجوانب متعددة، بما في ذلك حوكمة الشركات والامتثال للقوانين ومواصفات العمليات وتقنية المعلومات والإشراف والتدقيق. ويعدّ هذا المستند الأكثر موثوقية في العالم ودقة وتشدداً والأكثر إقبالاً واستخداماً لإدارة معلومات الخصوصية حتى الآن.

وضمن اهتمامات القطاع المشتركة، فإن ISO/IEC رقم 2019:27701 قد يصبح المعيار الفعلي المطبق في الشركات في مجال حماية البيانات الشخصية، ويمكن استخدامه لإثبات الامتثال للوائح الخصوصية العالمية، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (GDPR).

وتُقدم هواوي من خلال “خدمات هواوي للهواتف النقالة” تجربة رقمية غنية لمستخدميها تشمل سيناريوهات متنوعة، بما في ذلك المنازل الذكية والرياضة والصحة والمكاتب المتنقلة والسفر الذكي والترفيه. وبالإضافة إلى تقديم خدمات مميزة لعملائها، تلتزم “خدمات هواوي للهواتف النقالة” بشكل دائم بقيمها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على الخصوصية باعتبارها من الحقوق الجوهرية للمستخدمين وفقاً لفلسفتها القائمة بشكل رئيسي على حماية الخصوصية.

وفي إطار الامتثال والتقيد الصارم بالقوانين واللوائح المحلية، تعتمد “خدمات هواوي للهواتف النقالة” دائماً على تقنيات الأمان الرائدة في القطاع، مع التركيز على حماية الخصوصية باعتبارها ركيزة أساسية في تصميم المنتجات. وتحرص كذلك على توفير خدمات رقمية آمنة وممتعة من خلال منتجاتها الذكية والمطورة داخل الشركة، بما في ذلك Huawei Cloud، ومساعد هواوي الشخصيHuawei Hi Assistant ، ومتجرHuawei App Store ، وحقيبة Huawei Wallet، وتطبيقHuawei Skytone ، وHuawei Video، وHuawei Music، وHuawei Reading، وHuawei Theme and Life Services.

وحصلت “خدمات هواوي للهواتف النقالة” على مجموعة متتالية من شهادات الأمان، ويتجسد ذلك في شهادة معيار ISO/IEC27001، وشهادة معيار الأمان CSA Star عام 2015، وشهادة معيار الخصوصيةISO/IEC 27018 في تشرين الأول 2019. وهذه المرة أصبحت هواوي من أوائل مزودي الخدمات السحابية الحائزين على معيار ISO/IEC 27701: 2019، مما يؤكد على المكانة الرائدة والمتميزة التي حققتها “خدمات هواوي للهواتف النقالة”، والتقدير الذي حظيت به من المنظمات الدولية الموثوقة بفضل أدائها المتميز في مجال حماية خصوصية المستخدم.



وبفضل التحسينات المستمرة في التصميم والبحث والتطوير والتشغيل والصيانة وغيرها، طوّرت “خدمات هواوي للهواتف النقالة” نظاماً قوياً ومتطوراً لحماية المعلومات الشخصية، وحققت مستويات رائدة عالمياً في مجال إدارة الخصوصية والشفافية والامتثال لقوانين حماية المعلومات الشخصية. وبعد الحصول على شهادة معيار ISO/IEC 27701، ستواصل اتباع معايير إدارية وتقنية صارمة لتنفيذها بكفاءة عالية.

لمزيد من المعلومات حول سياسات الخصوصية وتقنيات “خدمات هواوي للهواتف النقالة”، يرجى زيارة الرابط: https://consumer.huawei.com/en/privacy/whitepaper/