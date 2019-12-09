“خدمات هواوي للهواتف النقالة” تحصد شهادة عالمية

عمّان- فازت “خدمات هواوي للهواتف النقالة” مؤخرا بأول مجموعة على مستوى العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 27701 الصادرة عن مؤسسة المعايير البريطانية “British Standards Institution”، وذلك على هامش المؤتمر السنوي لحماية البيانات الأوروبية “European Data Protection 2019” في بروكسل، بلجيكا. ويعكس هذا الإنجاز الزخم الكبير الذي حققته “خدمات هواوي للهواتف النقالة” على مستوى القطاع، لما تقدمه من قدرات عالمية متقدمة في مجال حماية البيانات الشخصية ومراقبة أمن المعلومات.

وفي آب (اغسطس) 2019، أصدرت كل من ISO وIEC رسميا معيارا جديدا لإدارة معلومات الخصوصية هو المعيار رقم (2019:27701). ويأتي الإصدار الجديد امتدادا لمعياري ISO/IEC 27001 وISO/IEC 27002 لإدارة معلومات الخصوصية.

ويوفر هذا المستند للشركات الخاصة والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى مجموعة متكاملة من سبل معالجة البيانات الشخصية وإطار عمل لإدارة معلومات الخصوصية من أبعاد وجوانب متعددة، بما في ذلك حوكمة الشركات والامتثال للقوانين ومواصفات العمليات وتقنية المعلومات والإشراف والتدقيق. ويعد هذا المستند الأكثر موثوقية في العالم ودقة وتشددا والأكثر إقبالا واستخداما لإدارة معلومات الخصوصية حتى الآن.

وضمن اهتمامات القطاع المشتركة، فإن ISO/IEC رقم 2019:27701 قد يصبح المعيار الفعلي المطبق في الشركات في مجال حماية البيانات الشخصية، ويمكن استخدامه لإثبات الامتثال للوائح الخصوصية العالمية، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (GDPR).