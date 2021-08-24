خدمة إلكترونية جديدة للجمارك

عمان- الغد -أطلقت دائرة الجمارك الأردنيّة خدمة رخص الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية إلكترونيا؛ بهدف التسهيل على المراجعين ومتلقي الخدمة ودون الحاجة للحضور إلى الدائرة، عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص لدائرة الجمارك، ويجري الحصول على النتيجة من خلال رسالة نصية، وكذلك الحصول على نسخة إلكترونية من الرخصة عوضا عن النسخة الورقية.

وقال مدير عام الجمارك، لواء جمارك جلال القضاة، إن الدائرة مستمرة بالسير على خطى التحديث والتطوير وتحسين الأداء بكفاءة وفاعلية من خلال حوسبة أعمالها كافة للوصول إلى خدمة مثالية تقدم لمتلقي الخدمة، إضافة إلى أتمتة جميع الإجراءات باستخدام أحدث التكنولوجيا لتقديم خدمات جمركية إلكترونية متميزة للمتعاملين مع الجمارك وتوفير المعلومات والأنظمة الآلية المحوسبة.

وأضاف القضاة أن دائرة الجمارك تبنت العديد من المشاريع التطويرية؛ بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيف الجهد والعبء عن متلقي الخدمة وتقليل الزمن اللازم لإنجاز المعاملات الجمركية ومن هذه المشاريع النافذة الوطنية للتجارة والبيان الموجز والقائمة الذهبية والعديد من المشاريع.

ويستفيد من هذه الخدمة المستثمرون والأردنيون المغتربون في الخارج والطلاب العرب والأجانب الذين يقيمون في الأردن ومديرية الأمن العام متمثلة في العديد من الدوائر مثل إدارة السير والإقامة والحدود والدوريات الخارجية وإدارة الترخيص، وكذلك اتحاد شركات الترخيص ونوادي السيارات وهيئة تشجيع الاستثمار ودائرة الأحوال المدنية.

وتجري عملية الخدمة من خلال قيام متلقي الخدمة بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص لدائرة الجمارك واستخدام رقم رخصة الإدخال المؤقت ورقم الشاصي المثبت عليها ومن ثم الدخول إلى الرابط: https://services.customs.gov.jo/ForeignCarLice/login.aspx، ومن ثم تعبئة معلومات المركبة والمالك والسائق وتحميل جميع الوثائق المطلوبة، ويجري استقبالها من قبل موظف الجمارك والتدقيق وتحديد النتيجة من خلال إرسال رسائل نصية إلى صاحب العلاقة.