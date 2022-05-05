خدمة الاستعلام عن الشمول بدعم الكهرباء عبر دردشة سند جو

أتاحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خدمة الاستعلام عن الشمول بالدعم الكهربائي من خلال الدردشة التفاعلية عبر سند جو (SanadJo) المركز الحكومي الأردني الافتراضي لخدمة المواطنين.

ويمكن الاستعلام عن الشمول بالدعم من خلال الدردشة التفاعلية من خلال الخطوات: ارسال كلمة مرحبًا إلى تطبيق سند جو على الواتساب على الرقم 065008080, ستظهر لك قائمة تتضمن اسماء الوزارات والمؤسسات اكتب رقم 20، وهو رقم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وستظهر قائمة اخرى من ثمانية خيارات اكتب رقم 8 ، وهو الخيار الخاص بتفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة 2022, اكتب الرقم 5 للاستعلام عن الشمول بالدعم من خلال الدردشة التفاعلية.

بعد ذلك قم بإدخال الرقم الوطني باللغة الانجليزية, وستظهر لك تفاصيل شمولك بالدعم.-(بترا)