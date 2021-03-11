خدمة جديدة من “الضمان” لتحويل المستحقات المالية للمستفيدين

عمان – الغد- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن وصول عدد البنوك المشاركة في خـدمة “آيبانـك” إلى 18 بنكاً، وكذلك أرقام الحسابات التي وصلت للمؤسـسة من خلال هذه الخدمة وصل عددها إلى 233 ألف حساب بنكي.

وافادت المؤسسة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الخدمة الجديدة التي قامت باستحداثها بالتنسيق مع البنك المـركزي وشركاؤها في القطاع المصرفي تهدف إلى تسهيل عمليات صرف المنافع التأمينية والتأكد من سلامة عمليات صرف المبالغ لمستحقيهـا، كما أنها تعزز منظومة الاشتمال المالي.

وأكدت أن خدمة “آيبانـك” هي القناة الحصرية المعتمدة لتحويل أي مستحقات مالية للمستفيدين من أية منفعة تأمينية سواء تلك المرتبطة بتأمينات المؤسسة أو بأوامر الدفاع.

وحول آلية تفعيل الخدمة، بينت المؤسسة أنه يتوجب على أي شخص يتقدم للحصـول على أية منفعة تأمينية أو الاستفادة من برامج أمر الدفاع، الاطلاع على القنوات المعتمدة لدى البنك الذي يتعامـل معه والمبينة على الرابط https://www.ssc.gov.jo/arabic/ibank/ ، ومن ثم استخدام هذه القنـاة لطـلب خدمـة “تحويل الآيبان للضمـان الاجتماعي”.

وفي حـال عدم توفر حساب بنكي للمستفيد، بينت “يتوجب عليه المبادرة في فتح حسـاب جديد في أي بنك من البنوك المعتمدة لديها”، مشيرةً إلى توفر الإمكانية لأي مواطن وحسب تعليمات البنك المركزي، فتح حساب أساسي في أي بنك يرغب دون أي قيود أو شروط.

ودعـت المؤسسة جميع مشتركيها ومتقاعديها إلى المبادرة بإرسال أرقام حساباتهم للمـؤسسة من خـلال هـذه الخدمة حتى وإن لم تكن لهم مصروفات حالياً، وذلك لتسهيل وتسريع تحويل أي مستحقـات لهم في المستقبل.