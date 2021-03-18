خدمة “سات.تي.في” تجربة بث تلفزيوني تقدم خدمات تلفزيونية جديدة متكاملة وفريدة!

عمان – تعتبر خدمة سات.تي.في دليل برامج إلكتروني مجانية يتم بثها عبر القمر الصناعي، تم تطويرها من قبل شركة Eutelsat وهي متاحة الآن ضمن مجموعة واسعة من أجهزة فك التشفير المتوافقة.

تمنح هذه الخدمة القدرة على تلقي معلومات البرامج من مئات القنوات التلفزيونية المجانية (FTA) التي يتم بثها في الموقع المداريEutelsat/Nilesat 7° بدون اتصال بالإنترنت.

كما تركز على تطوير وتحسين التجربة التلفزيونية، حيث تتميز بسهولة الاستخدام بفضل العرض التقديمي البسيط للقنوات التلفزيونية والبحث السلس من خلال جميع البرامج المتاحة والمناسبة لجميع أفراد العائلة.

كما أن الهدف منها السماح للمشاهدين بالاستمتاع الكامل بالبرامج التليفزيونية دون قضاء وقت طويل في إعداد وحدة فك التشفير ودون تكلفة إضافية مقارنة بأجهزة فك التشفير التقليدية!

وتقدم خدمة سات.تي في الكثير من الخدمات المميزة، تتمثل في التثبيت التلقائي والسهل للقنوات بدون الاتصال بالإنترنت، حيث يتم تثبيتها وتحديثها بانتظام دون أي تدخل يدوي، كما تتيح الوصول إلى القنوات الأكثر شهرة في كل بلد حيث يتم ترتيبها بسهولة مع عرض الشعار الخاص لكل قناة منها لتسهل عملية عرض القنوات، كما أنه يتم عرض القنوات وتقسيمها حسب الموضوع (130 قناة أفلام، 40 قناة رياضية، و20 قناة للأطفال، وهكذا..) لتسهيل عملية البحث عن القناة المرادة.

ومن الخدمات الجديرة بالذكر أيضاً ل سات.تي.في أنه يتيح جميع المعلومات المتعلقة بأي برنامج مثل: الإسم، الجدول الزمني للبث، أسماء الممثلين وسنة الإنتاج أيضاً، كما يمكن تثبيت المنبه للتذكير بمواعيد البرامج المفضلة، بالإضافة إلى القدرة على تسجيل البرامج التلفزيونية لمشاهدتها في وقت لاحق، وإمكانية الوصول السريع للقنوات عبر قائمة (القنوات المفضلة).

خدمة سات.تي.في متاحة في الموقع المداريEutelsat/Nilesat °7 درجات غربًا، ويمكن التعرف بسهولة على أجهزة فك التشفير المتوافقة مع سات.تي في من خلال شعار مثبت على المنتج، ومن الجدير بالذكر أن سات.تي.في هي علامة تجارية مسجلة لشركة يوتلسات، لتوفير مشاهدة للتلفزيون أكثر متعة!