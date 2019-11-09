خدمة “كريم” للتوصيل تفتح أبواب التغيير

عمان- لم تكن مهمة تغيير ثقافة مجتمع بأكمله فيما يتعلق بالتنقل من مكان لآخر دون الحاجة لاقتناء مركبات خاصة أو بالاعتماد على وسائل القطاع العام، واللجوء لخيار جديد كليا، بالمهمة اليسيرة، إلا أن شركة “كريم” تفوقت في هذا المجال، حتى باتت شريكة الحياة اليومية في مجال نقل الركاب الآمن، وذلك بفضل نموذج عملها المتميز الذي يقدم تجربة لا تضاهى للعملاء مع خدماتها التي نالت الاستحسان، والتي ظلت تتنوع حتى باتت تشمل خدمة توصيل الأغراض والطرود للأفراد والمؤسسات، خدمة Careem BOX.

وكما هو الحال، مع خدمة نقل الركاب من حيث نيلها للاستحسان واستقطابها للعملاء والكباتن على حد سواء، فقد كان الحال مع خدمة Careem BOX؛ فقد استطاعت أن تؤسس قاعدة متنامية من العملاء من قطاع الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في الوقت الذي اجتذبت فيه شبكة من الكباتن.

اللافت للنظر، بأن خدمة Careem BOX التي يتم تقديمها في إطار يشغل ويدار من قبل شركة “كريم”، كانت بابا من الأبواب التي أثبتت المرأة الأردنية فيها قدرتها على العمل والمنافسة الإيجابية وتحقيق الإنجازات وتغيير مسار حياتها وحياة أسرتها، حتى في مهن كانت حكرا فيما مضى على الرجال فقط.

الكابتن آلاء، وهي من الكباتن المميزين ضمن شبكة كباتن Careem BOX حاليا، والتي كانت تعمل سابقا لدى مؤسسة تعمل في مجال الفسيفساء والرسم على بيض النعام لمدة 10 سنوات، كما كانت تعمل كمدربة قيادة مركبات، بالإضافة لعملها في العديد من الأعمال الإضافية، قالت بأن قصتها بدأت مع Careem BOX إثر اتصال وردها من الشركة قبيل إطلاق الخدمة الرسمي في عمّان في الوقت الذي كانت قد انقطعت فيه عن عملها الأساسي، ذلك أنها كانت قد تقدمت بطلبها للانضام لشبكة كباتن “كريم” لنقل الركاب في الوقت الذي لم تكن هناك أية فرص متاحة نظرا للسقف المحدد وفقا لتعليمات قانون تنظيم نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية.