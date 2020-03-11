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“خدمة مجتمع” الأردنية ينظم حملة “وقايتنا حمايتنا” للوقاية من كورونا

منذ 4 دقائق

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محمود طراونة

عمان – نظم مركز خدمة المجتمع في الجامعة الأردنية حملة توعوية للوقاية ن فايروس كورونا المستجد بالتعاون مع المستشفى التخصصي.
وتأتي الحملة إنطلاقاً من الدور الذي تضطلع به الجامعة الأردنية في تحمل المسؤولية المجتمعية وتعزيز الوعي المجتمعي
وقالت الدكتورة نهاد البطيخي مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع أن مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة أعد حملة ” وقايتنا حمايتنا” لتكون توعوية وتثقيفية من خلال إصدار و توزيع بروشور خاص بمرض فيروس كورونا ” الأعراض وطرق الوقاية والمحاذير ” مشيرة أن الجمهور المستهدف من هذه الحملة هو طلبة الجامعة الأردنية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والمجتمع المحلي .
وتابعت ” لقد تم توزيع البروشورات على الطلة في الكليات ومكاتب الرئاسة وعمداء الكليات والمجتمع المحلي في مناطق الصويفية ووسط البلد وصويلح ومناطق أخرى .. بالإضافة لتنظيم محاضرات ولقاءات لهذا الفيروس لغايات الوقوف جنباً إلى جنب لمساندة جهود العالم في مكافحة المرض واتخاذ سبل الوقاية الكافية وحماية المجتمع.

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