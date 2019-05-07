خذ مخاطرة يا سنوار

هآرتس

ألوف بن 7/5/2019

لو كنت سأقابل يحيى السنوار؛ زعيم حماس في غزة، لكنت سألته لماذا لا تعترف بإسرائيل؟ حاولوا، ماذا يوجد لكم لتخسروه؟ لقد حاولتم إنشاء سبارطا فلسطينية على شاطئ البحر المتوسط، دولة وقودها هو حب الانتقام من اليهود الذين طردوا آباءكم من قراهم في فلسطين الانتدابية، وحبسوكم في حصار خانق. لقد أقمتم جيشا من الصواريخ والقناصة وحتى الكوماندو البحري. ما الذي حصلتم عليه؟ فقط المزيد من الجنازات والألم والمعاناة؛ حيث إنه لا توجد أي قذيفة بعيدة المدى أو طائرة بدون طيار مسلحة لا تستطيع أن تخفف المعاناة.

يحيى، كنت سأقول له، يا سيادة الرئيس أو شيئا كهذا، لقد قضيت فترة كافية في السجن الإسرائيلي، أنت تعرفنا جيدا ويجب عليك أن تعرف بأنكم لن تخضعوا إسرائيل بجولات من الصواريخ ومظاهرات الانتحار على الحدود والقذائف المضادة للدبابات على السيارات. نحن أقوى، والعالم من خلفنا، ولن يهب أحد لمساعدتكم اذا واصلتم بهذه الصورة. لقد نجحتم في السيطرة 12 سنة تحت الحصار والإغلاق والقصف وإطلاق نار القناصة. لقد أظهرتم قدرة على السيطرة والصمود القوي في ظروف صعبة. ولكن أنت تعرف أن هذا لا يكفي. سلطتكم غير شرعية، يوجد لكم القليل من الأصدقاء وشعبكم يعيش بين تراجيديا وعملية إنعاش.

تعلموا من الإسرائيليين: نحن كنا ضعفاء جدا عندما كانت ميزانية الدفاع في الذروة، وكل ولد حلم أن يكون طيارا أو مظليا. لقد نضجنا وأصبحنا لينين. لقد فهمنا أهمية الاقتصاد المزدهر والتجارة المزدهرة والدعم الدولي والاورفزيون، وأهم من ذلك هو أن زعماءنا اكتشفوا أن المواطنين يفضلون منزلا جديدا وسفرا رخيصا الى أوروبا ودرجة أكاديمية للأولاد بدل عقلية الاحتياطي الدائم والاحتفالات في المقبرة العسكرية. من أجل الوصول الى هناك كان علينا أن نفهم ونعترف بأن هناك فلسطينيين ويجب العيش الى جانبهم. لم نحقق طموحاتهم، لكن كانت هناك أيام غير بعيدة سميناهم فيها حيوانات تمشي على قدمين. ومقابلة مع رجل م.ت.ف كانت تدخلك الى السجن. واليوم نداف ارغمان ونداف بدان يلتقيان كل يوم مع هؤلاء الأشخاص من أجل تنسيق النشاطات العملياتية، يمكن التغير.

أنت تقول إن الانتفاضات أخرجت اسرائيل من جزء من المناطق. وبمساعدة الضغط الدولي الذي ولدته فرضوا عليها الاعتراف بالحركة الوطنية الفلسطينية وإجراء حوار معها، هذا صحيح، لكن الشرط الضروري الذي مكن من التغيير هو الرأي العام الاسرائيلي الذي أراد تجربة اتجاه آخر مختلف عن تكسير العظام وحبس اليساريين. وهي وصلت الى هناك فقط لأنها سمعت أقوالا عن السلام من ياسر عرفات وليس بسبب قذائف الكاتيوشا التي نشرتها م.ت.ف في لبنان، وليس بسبب اختطاف الطائرات وقتل الرياضيين. هذه فقط جعلت قلوبنا قاسية. إن لقاء عرفات مع اوري افنيري في بيروت المحاصرة أثر في الاسرائيليين أكثر من جيش التحرير الفلسطيني.

إليك نصيحة أخرى: لا تنفعل من الاسرائيليين الذين يصفقون لكم ويشبهونكم بمتمردي الغيتو. هذا ليس تماهيا باعثه القلق، بل تجسيد لخيال لاحتجاج بطولي على أنغام أغنيات الحرب المدنية في اسبانيا والأفلام عن حرب فيتنام. اذا أنتم تطلقون النار وفي اسرائيل يهربون الى الملاجئ ويفتحون بثا حيا في جميع القنوات ويعلنون عن مهاجمة “مئات أهداف الإرهاب”. وعندما يتوقف إطلاق النار يتبين أنه مرة أخرى لم تحققوا أي شيء. وخزة إبرة في دولة عظمى؟ تصفيق من أشخاص عديمي الأمل والمستقبل؟ أنت تعرف أن هذا لا قيمة له.

لقد جربتم القذائف والصواريخ وقذائف الكورنيت واختطاف الجثث والأشخاص وتنسيق عمليات داخلية وحتى محادثات مع المخابرات المصرية والأموال القطرية. دعكم من كل ذلك، فهو لن يخرجكم من الضائقة والدمار، حاولوا شيئا آخر: الاعتراف بإسرائيل، فرض هذا الموقف على الفصائل والتنظيمات في غزة – وخلق ضغطا داخليا لدينا لتغيير الاتجاه. احتمالية الاعتراف الدولي بالكيان الذي أقمتموه في غزة لإظهار أنه رغم الايديولوجيا الدينية، حماس تعترف بالواقع. ها هو لدينا بتسلئيل سموتريتش والحاخام رافي وايتمار بن غفير سيجلسان قريبا في الحكومة التي ستحول الأموال لغزة وتدمير تنسيق أمني مع السلطة الفلسطينية: خذوا مخاطرة، يا يحيى، واعترفوا بنا، هذا ما كنت سأقوله له. ربما هذا سينجح ويفيدكم أكثر من جولة جديدة من القتال.