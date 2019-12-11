خرائط جوجل تختبر ميزة تحديد الشوارع المنارة جيدًا

الغد- كشفت الشفرة المصدرية لتطبيق الخرائط التابع لجوجل أن الشركة تعمل على اختبار ميزة تسمح للمستخدمين بمعرفة الشوارع المنارة جيدًا من خلال تطبيق الخرائط مباشرةً.

وقال موقع XDA-Deveolpers التقني: إنه وجد في تحليل ملف APK الخاص بالتطبيق أن خرائط جوجل تختبر طبقة (إنارة) جديدة لعرض الشوارع المنارة خلال الليل. واكتشف الموقع هذه الميزة في النسخة التجريبية ذات الرقم 10.31.0 من تطبيق الخرائط.

ووفقًا للموقع، فإن الميزة الجديدة سوف تعرض الشوارع حسب مستوى الإنارة، فهناك الإنارة الجيدة، والضعيفة، وفئة الشوارع العديمة الإنارة، بالإضافة إلى خيار يوضح للمستخدم أن التطبيق لم يحصل على أي معلومات تخص إنارة الشارع. كما سيكون هناك مؤشر يوضح مدى سطوع الإنارة.

ولم ينشر XDA-Developers أي لقطات شاشة للميزة الجديدة، ولا يُعلم بعد متى سوف تتوفر الميزة، كما لا يُعلم ما إذا كانت حصريةً لمناطق محددة من العالم. ومع ذلك، فإن هذه الميزة قد تكون من المزايا المرحب بها، خاصةً لمن يود زيارة مناطق جديدة خلال الليل.