خرافات حول بطاريات الهواتف الذكية.. لا تصدقها

دبي- تعتبر بطاريات الهواتف الذكية من أكثر المكونات أهمية. ذلك لأنها تحدد عدد ساعات استخدام الهاتف، ونظرًا لأن الهواتف لا تفارق أيدي مستخدميها فالجميع يحرص على الحفاظ على عمر بطارية هاتفه.

وقد أدت هذه الأهمية الكبيرة للبطاريات إلى ظهور عشرات الأفكار الخاطئة والمعلومات المغلوطة عنها. وقد ظهرت المئات من النصائح للحفاظ على عمر البطارية إلا أن بعضها لم يقدم أي فائدة، وبعض النصائح قد تكلف المستخدم وقتا وجهدا في تنفيذها.

ونتحدث في هذا المقال عن أشهر النصائح المتداولة حول توفير طاقة البطارية. كما نوضح مدى صحة كل طريقة من هذه الطرق والأساس العلمي لها. إلى جانب تحديد النصائح الخاطئة والتي لا تفيد في شيء.

يمكن شحن الهاتف بعد وصوله إلى 100 %.. صحيحة

يمكنك أن تشحن هاتفك حتى بعد وصول المؤشر إلى 100 % على الشاشة أمامك. لكن فعل هذا سيؤثر سلبًا على عمر بطارية هاتفك على المدى الطويل.

وتقوم الهواتف الذكية بمنع امتلاء البطارية بالشحن عن قصد. لأن هذا قد يجعلها تتضرر بشكل داخلي. أي أنك غير قادر فعليًا على شحن الهاتف لأكثر من 100 % في أي ظروف عادية، لأن الهاتف لن يسمح لك، لكن المعلومة نفسها صحيحة.

بطاريات الهواتف تشحن أسرع على وضع الطائرة.. صحيحة نوعًا ما

تعتبر هذه النصيحة من النصائح الشائعة والمنتشرة بين جميع المستخدمين باختلاف درجة اهتمامهم بالمجال التقني. وهذه المعلومة صحيحة نوعًا ما. لأن تفعيل وضع الطائرة يقوم بإيقاف الهاتف عن إرسال أو استلام أي موجات.

وهذا سيمنع تعامل الهاتف مع موجات شبكة الاتصالات، الواي-فاي، البلوتوث.. إلخ. وهذا بدوره سيقلل استهلاك الطاقة، وهذا يعني أن الهاتف سيشحن أسرع لأن الطاقة لا تستهلك منه بسرعة.-(العربية نت)