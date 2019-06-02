خرافات يؤمن بها الفرد تضعف من نجاحه بالعمل

علاء علي عبد

عمان- النجاح في العمل من الأشياء التي لا يكاد شخص إلا وحلم بتحقيقه، لكن النتيجة لم تكن مرضية في جميع الحالات. فهناك الكثير ممن حاولوا ما بوسعهم لكنهم لم يتمكنوا من الوصول للنجاح الذي يطمحون إليه.

لعل السبب الرئيسي لهذا الأمر يعود لكون الخطوات الموصلة للنجاح والتي يعتمد عليها غالبية الناس ليست سوى مجرد خرافات، وبالتالي فإن الاعتماد على الخرافة لا بد وأن يقودنا للطريق الخاطئ.

فيما يلي عدد من أبرز النصائح التي توارثناها لأجيال عدة على أنها حجر الأساس في كل بناء مهني ناجح واكتشفنا أنها لم تكن سوى مجرد خرافات:

– ابق في منطقتك الآمنة ولا تتجاوزها: الاعتقاد السائد والأقرب لقبول العقل أن يبقى المرء في منطقته الآمنة ينفذ الأوامر التي تطلب منه بشكل روتيني معروف. وهذا يعني عدم التفكير بأن يسلك المرء طريقا مختصرة مثلا لإنجاز مهمة ما بما أن هذه الطريق تحتمل ولو قدرا ضئيلا من المجازفة.

لكن الاعتماد على هذه الطريقة لن يسمح للمرء أن يتقدم في عمله، وسيبقى كما هو، وإن بدا جيدا في الوقت الحالي إلا أنه لن يكون كذلك لاحقا، خصوصا وأن العمل أيا كان نوعه يتطور بمرور الوقت، وحتى يبقى المرء مواكبا لهذا التطور عليه أن يسمح لنفسه بشيء من المجازفة بين الحين والآخر.

– اعمل لساعات أطول: هل تجد نفسك تعمل لساعات أطول من أجل الوصول لأهدافك؟ يبدو أن ساعات العمل اليومية ليست كافية في نظر البعض الذين باتوا يكملون أعمالهم في المنزل، الأمر الذي أدى لإهمال حياتهم الخاصة بشكل واضح.

الواقع أن العديد من الدراسات وجدت أن المدير الكفؤ يعمل 52 ساعة أسبوعيا، بينما المدير الأقل كفاءة وإنجازا يعمل حوالي 70 ساعة أسبوعيا. فضلا عن هذا، فقد أظهرت الدراسة أن المدير الذي يعمل لساعات طويلة يعاني أكثر من غيره من مشاكل صحية عديدة وضعف القدرة على التركيز الكامل.

– ركز على المشاكل لتتمكن من تجنبها:طبيعتنا كبشر جعلتنا مبرمجين للبحث عن النجاة والابتعاد عن طريق الخطر، وهذا يعني أننا نميل للسلبية التي تفسر أن تركيزنا يتجه نحو تجنب الخطر لا تحقيق النجاح.

ليس هذا فحسب، بل تبين أن الأفكار السلبية تملك عمرا افتراضيا أكبر من نظيرتها الأفكار الإيجابية، فلو مثلت بالأرقام للأمر فيمكن القول إن الأمر يتطلب ثلاث أفكار إيجابية لهزيمة فكرة سلبية واحدة. لذا فإن المرء يحتاج لأن يسعى لتوجيه أفكاره نحو تطوير العمل وإنجاحه، بدلا من هدر طاقاته لتجنب مشاكل محتملة الحدوث.