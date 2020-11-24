خرفان: اجتماع “استشارية الأونروا” يؤمن 37 مليون دولار

نادية سعد الدين

عمان – أثمر اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء، عن جمع نحو 37 مليون دولار أميركي، 16 مليونا منها تبرعات تقدمت بها الدول المانحة.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، رفيق خرفان، لـ”الغد”، أنه “جرى تأمين حوالي 37 مليون دولار للوكالة، “منها 20 مليونا قيمة قرض استثنائي من الأمم المتحدة يتوجب سداده العام المقبل، وتبرعات بقيمة 16 مليونا، بالإضافة إلى مليون دولار تم تقديمها سابقا من ايرلندا”.

وأضاف أن “المفوض العام للأونروا سيعلن عن توجه الوكالة بالنسبة لرواتب موظفيها غدا الخميس في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن “إجمالي العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 115 مليون دولار للعام الحالي 70 مليونا منها مخصصات رواتب”.

وأوضح خرفان أن “اجتماع استشارية الأونروا، الذي انعقد عبر تقنية الزووم، خصص حديثه في اليوم الأول عن الأزمة التي تشهدها الوكالة راهناً وطرق الخروج منها، فيما ركز بحثه في اليوم التالي على المؤتمر الدولي المقرر عقده مطلع العام المقبل بدعوة من الأردن والسويد لبحث دعم الأونروا وسبل تأمين مصدر تمويلي ثابت ومستدام لميزانيتها بعيداً عن التعويل المنفرّد على التبرعات”.

إلى ذلك؛ لم يصدر قرار حتى الآن من المفوض العام لـ”الأونروا” عن أزمة الرواتب بعد ختام اجتماع استشارية الوكالة، كما لم يُعرف بعد ما إذا كان سيتم ضخ قيمة التبرعات التي تم تقديمها للوكالة في خانة الرواتب.

غير أن قيمة الدعم المالي الذي جرى تقديمه مؤخراً للوكالة بقيمة 37 مليون دولار، لن تكفي لتغطية كامل رواتب نحو 28 ألف موظف وموظفة، منهم حوالي 7 آلاف في الأردن، علماً بأن الرواتب تقتطع نحو 80 % من ميزانية الوكالة.

ويبرز وضع الوكالة الحالي ضعف مستوى استجابة الدول المانحة للأزمة المالية الخانقة التي تشهدها “الأونروا”، والتي دفعتها لاتخاذ قرار غير مسبوق لأول مرة في تاريخها بتجزئة رواتب الموظفين، ما أدى إلى إجراءات تصعيدية من قبل العاملين لديها.

من جانبه، قال رئيس اتحاد العاملين بالوكالة في إقليم الأردن، رياض زيغان، إن “خرفان أعرب خلال اتصال هاتفي أجراه معه، عن تفاؤله بنتائج اجتماع استشارية الوكالة، بانتظار ما سيقرره المفوض العام غداً”.

وأضاف زيغان إنه “تمت الاستجابة لمطلب كل من الأردن والسويد لعقد مؤتمر دولي خاص مطلع العام المقبل لدعم الأونروا”.

وفي بيان صادر عن رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا؛ أكد “أهمية دفع الرواتب لجميع الموظفين في موعدها المعتاد دون تجزئة أو تأخير ليتمكن الموظفون من تليبية احتياجاتهم وتسديد التزاماتهم المالية المتصاعدة”.