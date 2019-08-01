خرفان لـ”الغد”: الدول المضيفة تؤكد ضرورة استمرار “الأونروا”

نادية سعد الدين

عمان– قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، في حديث لـ”الغد”، إن “الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين عقدت، اليوم في عمّان، اجتماعاً عاجلاً دعا إليه الأردن لبحث الأوضاع الراهنة لوكالة الغوث الدولية “الأونروا”، والتأكيد على ضرورة استمرار عملها وعدم المسّاس بوجودها وبالخدمات التي تقدمها لأكثر من خمسة ملايين لاجيء فلسطيني”.

وأضاف خرفان، لـ”الغد”، إن “ممثلين عن كل فلسطين ولبنان ومصر بالإضافة إلى الأردن، بإستثناء سورية، اجتموّا في مقر الدائرة، وأعربوّا عن قلقهم مما يحدث حالياً بالنسبة “للأونروا”، داعين إلى انتظار نتائج التحقيقات الأمميّة الجارية حالياً ومحاسبة المخطيء وليس معاقبة مؤسسة بكاملها”، وذلك في إشارة مقلقة من جانبهم لقرار كل من سويسرا وهولندا بتعليق مساعداتهما للوكالة.

وأوضح بأنه “جرى التوافق على التحرك، من خلال وزراء خارجية الدول المجتمعّة، لجهة الدعوة لاجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث هذا الموضوع”، وذلك على خلفية تداعيات التحقيق الداخلي الأممّي الجاري حالياً في “الأونروا” مع مسؤولين كبار حول مزاعم تورطهم بقضايا سوء الإدارة واستغلال السلطة لمنافع شخصية.

وأعرب خرفان عن “قلق الأردن مما يحدث حالياً في “الأونروا”، خاصة في هذا التوقيت الحّرج تحديداً، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، والتحاق أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في مدارس الوكالة، منهم زهاء 121 ألف في المملكة، في ظل عجزها المالي غير المحمود الذي بلغ هذا العام أقل من 100 مليون دولار، وبالتالي فإن أي تجميد للدعم المقدم للوكالة فإنه سيؤثر حتماً على ميزانيتها العامة”.

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