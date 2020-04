خروج “السير” دالغليش من المستشفى

لندن – خرج أسطورة ليفربول الإنجليزي لكرة القدم “السير” الاسكتلندي كيني دالغليش السبت من المستشفى بعدما ادخل إليه الأربعاء حيث خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجته إيجابية.

وأشاد دالغليش (69 عاما) الذي سيواصل التعافي من الفيروس في العزل الذاتي بمقر إقامته، بالطاقم الطبي للمستشفى ووصفه بـ”الرائع جدا”.

Some great news – King Kenny is out of hospital https://t.co/eUNMJmsD1q #lfc #coronavirus

وقال في تصريح لصحيفة “صنداي بوست”: “نحن جميعا محظوظون جدا لامتلاكهم (الطاقم الطبي). قد يعتقد الناس أنني حظيت بأكبر قدر من الاهتمام بسبب اسمي ولكن جميع مرضى الخدمة الصحية الوطنية يتلقون اهتماما أكبر”.

ويعد دالغليش من أبرز الأسماء في تاريخ النادي الإنكليزي الشمالي، وأطلق اسمه على أحد مدرجات ملعبه الشهير أنفيلد.

‘We are lucky to have them’: Sir Kenny Dalglish hails NHS coronavirus heroes after being released from hospital https://t.co/ivL8PJ44Rn pic.twitter.com/QYoUJNsP7T

— The Sunday Post (@Sunday_Post) April 12, 2020