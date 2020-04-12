خروج “السير” دالغليش من المستشفى

لندن – خرج أسطورة ليفربول الإنجليزي لكرة القدم “السير” الاسكتلندي كيني دالغليش السبت من المستشفى بعدما ادخل إليه الأربعاء حيث خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجته إيجابية.

وأشاد دالغليش (69 عاما) الذي سيواصل التعافي من الفيروس في العزل الذاتي بمقر إقامته، بالطاقم الطبي للمستشفى ووصفه بـ”الرائع جدا”.

Some great news – King Kenny is out of hospital https://t.co/eUNMJmsD1q #lfc #coronavirus — Liverpool Echo (@LivEchonews) April 12, 2020

وقال في تصريح لصحيفة “صنداي بوست”: “نحن جميعا محظوظون جدا لامتلاكهم (الطاقم الطبي). قد يعتقد الناس أنني حظيت بأكبر قدر من الاهتمام بسبب اسمي ولكن جميع مرضى الخدمة الصحية الوطنية يتلقون اهتماما أكبر”.

ويعد دالغليش من أبرز الأسماء في تاريخ النادي الإنكليزي الشمالي، وأطلق اسمه على أحد مدرجات ملعبه الشهير أنفيلد.

‘We are lucky to have them’: Sir Kenny Dalglish hails NHS coronavirus heroes after being released from hospital https://t.co/ivL8PJ44Rn pic.twitter.com/QYoUJNsP7T — The Sunday Post (@Sunday_Post) April 12, 2020

بدأ مسيرته مع نادي سلتيك الإسكتلندي حيث توج بلقب الدوري المحلي أربع مرات، قبل الانضمام الى ليفربول في العام 1977.

وعرف دالغليش مسيرة مبهرة مع النادي الأحمر امتدت 13 عاما في عصره الذهبي سجل خلالها 172 هدفا في 515 مباراة، وأمضى الأعوام الأخيرة منها كلاعب ومدرب (1985-1991)، قبل ان يتولى الإدارة الفنية لفترة وجيزة بين 2011 و2012.

وأحرز دالغليش خلال مسيرته مع ليفربول سلسلة ألقاب أبرزها الدوري الإنكليزي ثماني مرات (ثلاث منها كلاعب ومدرب)، وكأس الاتحاد ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (1978 و1981 و1984). – (أ ف ب)