خروج بريطانيا من قائمة أهم 10 شركاء تجاريين لألمانيا

أظهر تحليل لبيانات صادرة عن المكتب الأحصاء الاتحادي في ألمانيا، استمرار تراجع الأهمية الاقتصادية لبريطانيا بالنسبة للتجارة الخارجية لألمانيا بعد ثلاث سنوات من انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقالت وسائل اعلام بريطانية اليوم السبت نقلا عن التحليل الذي أجرته وكالة التجارة والاستثمار الألمانية، وهي الجهة المعنية بالتجارة الخارجية، إنه نظرا لتداعيات بريكست، والوضع السيء لصناعة السيارات البريطانية، خرجت بريطانيا من قائمة أهم عشر شركاء تجاريين لألمانيا في 2022 للمرة الأولى في التاريخ الحديث.

وأضافت الوكالة أن معدل تبادل البضائع بين ألمانيا وبريطانيا ارتفع اسميا بواقع 1ر14 بالمئة مقارنة بالعام السابق، إلى 111 مليون يورو، وارتفع حجم تجارة ألمانيا مع جمهورية التشيك بواقع 4ر16 بالمئة إلى 9ر112 مليون يورو، ما أطاح ببريطانيا من المرتبة العاشرة.