خروج قطار عن سكته في تايوان والسلطات ترجح مقتل العشرات

تايبيه -رجحت الشرطة أن يكون عشرات الأشخاص قضوا في حادث خروج قطار مكتظ بالركاب عن السكة داخل نفق في شرق تايوان الجمعة، في أول أيام عطلة نهاية أسبوع طويلة فيما تحاول فرق الانقاذ إخراج الركاب العالقين.

وقالت الشرطة إن الحادث قد تكون سببته آلية بناء انزلقت من منحدر واصطدمت بالقطار الذي كان يستعد لدخول النفق.

وأصدر مكتب رئيسة تايوان تساي انغ-وين بيانا جاء فيه انها أمرت المستشفيات بالاستعداد لوصول أعداد كبيرة من الإصابات.

وقال البيان إن “الأولوية الأهم الآن هي انقاذ الأشخاص العالقين”.

وأوضحت الشرطة في آخر تحديث لعمليات الانقاذ وجود 36 شخصا لا تبدو عليهم أي مؤشرات حياة.

وقال البيان إن 72 شخصا لا يزالون عالقين داخل عربات القطار فيما نقل 61 إلى المستشفيات.

لكن المركز المكلف عمليات الطوارىء أشار إلى الحصيلة قد تكون أقل مشيرا مؤكدا أن 26 شخصا “لا تبدو عليهم أي مؤشرات حياة”.

وقالت شبكة “يو دي أن” إن فريقا متواجدا في داخل النفق بث صورا تظهر عربتين على الأقل لم تتعرضا لاي أضرار فيما يقوم عناصر الإنقاذ بمساعدة الركاب على الخروج من القطار.

وقالت امرأة نجت من الحادث لشبكة اخبار محلية “شعرت وكأن هناك هزة عنيفة مفاجئة ووجدت نفسي أسقط على الأرض”.

وأضافت “كسرنا النافذة من أجل التمكن من الوصول الى سطح القطار والخروج”.

ووقع الحادث على خط السكك الحديد في شرق تايوان قرابة الساعة 1,30 بتوقيت غرينتش قرب مدينة هواليين الساحلية.

وكان القطار المؤلف من ثماني عربات متجها من تايبه الى مدينة تايتونغ في جنوب شرق البلاد ويقل نحو 350 راكبا.

وقال مسؤول الشرطة في منطقة هواليين “كان هناك آلية بناء لم تكون موضوعة في مكانها بشكل صحيح وانزلقت وصولا الى خط السكك الحديد”.

وأضاف “هذا استنتاجنا الأولي ونحاول توضيح ملابسات الحادث”.

أظهرت الصور التي التقطت في المكان شاحنة من الخلف وهي ملقاة على جانبها بالقرب من القطار.

ووقع الحادث في اليوم الأول من مهرجان كنس القبور السنوي، وهو عطلة نهاية أسبوع طويلة تكون فيها الطرق والسكك الحديد في تايوان مزدحمة عادة.

خلال هذه الفترة يعود السكان عموما إلى قراهم لتنظيف قبور أقربائهم.

وخط السكك الحديد في شرق تايوان يعد وجهة سياحية معروفة جدا ويمر على طول الساحل في منطقة مناظرها خلابة.

ويسلك هذا الخط عدة انفاق وجسور كما يتعرج عبر جبال مهيبة ووديان عميقة جدا قبل النزول إلى وادي هوادونغ.

قد يكون حادث الجمعة أحد أسوأ كوارث السكك الحديد في تايوان منذ عقود.

يعود آخر خروج كبير لقطار عن سكته في تايوان إلى العام 2018 وأسفر عن مقتل 18 شخصا في أقصى الجنوب من الخط نفسه.

ووجهت لسائق القطار المكون من ثماني عربات تهمة القتل بسبب الإهمال.

وأصيب أكثر من 200 من الركاب البالغ عددهم 366 انذاك.

هذا الحادث كان الأسوأ منذ 1991 حين قتل 30 راكبا وأصيب 112 بعد اصطدام قطارين فى مياولي.

كذلك، قتل 30 شخصا العام 1981 عندما اصطدمت شاحنة بقطار ركاب عند معبر عند المستوى نفسه، في هسينشو.

في العام 2003، لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب 156 آخرون عندما سقط قطار كان على جبل أليشان في منحدر.(أ ف ب)