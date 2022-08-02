خروج مبكر لـ”التايكواندو” في أول أيام مونديال الناشئين

أيمن وجيه الخطيب – يستأنف المنتخب الوطني للناشئين والناشئات اليوم، مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات الثالثة عشرة للتايكواندو في الصالة الرياضية “أرنيا آرميك” في العاصمة البلغارية صوفيا، والتي تستمر منافستها حتى 7 الشهر الحالي.

وخسر يوم أمس ضمن منافسات البطولة، فاز رامي العبادي (وزن تحت 45 كغم) 2-1 على ادغر فارغاس (المكسيك)، قبل أن يخسر أمام ريكو تاكامارو (اليابان) 0-2، وخسرت مايا الخطيب (وزن تحت 42 كغم) 1-2 أمام جوزي ايونتا (إيطاليا)، وآية هاني العبد الله (وزن تحت 44 كغم) 0-2 أمام نور سارة (تركيا).

ويلعب اليوم جعفر الداوود (وزن تحت 48 كغم) مع اللاعب جابور بنسيه (المجر) والفائز يلاقي اللاعب سانجاربك سوليف (أوزبكستان) وإيمان إبراهيم (وزن تحت 46 كغم) مع اللاعبة سي هوا (الصين تايبيه)، ومحمد أبو غزال (وزن تحت 51 كغم) مع اللاعب اديمي بليرون (السويد)، وآية الحسيني (وزن تحت 49 كغم) مع الفائزة من لقاء الينا ليلوفا (بلغاريا) واللاعبة ساويل راغوفينغو (ليتوانيا).

وتباعا وفقا للقرعة تلعب في اتلأيام المقبلة آية الحسيني (وزن تحت 49 كغم) مع الفائزة من لقاء الينا ليلوفا (بلغاريا) واللاعبة ساويل راغوفينغو (ليتوانيا)، ولين الجعافرة (وزن تحت 52 كغم) مع حور عبد الكريم (مصر)، وعثمان الحنيطي (وزن تحت 55 كغم) مع ثانفون ستاياباندت (تايلندا)، وجود الصقور (وزن تحت 59 كغم) مع جابرييلا بيالوي (كندا)، وفادية خرفان (وزن تحت 55 كغم) مع الفائزة من لقاء أمينة حميش (النرويج) وبترا سيروفيك (صربيا)، وسيف أبو السعود (تحت 59 كغم) مع كينيث فاديس (الولايات المتحدة)، وتامر عبادي (وزن تحت 63 كغم) مع سيباستيان إيكر (المكسيك)، وآية المحمود (وزن تحت 63 كغم) مع فيلما هاجيبيرج (فنلندا)، وسارة القرعان (وزن تحت 68 كغم) كع سامال بيركيزي (كازاخستان)، وشهد عريقات (وزن فوق 68 كغم) مع سوانج سوجيه (كوريا الجنوبية)، ومحمد العداربة (وزن تحت 73 كغم) مع اريان هودا (أندونيسيا) والفائز يلاقي جوليان سيان (هنغاريا)، ومجد العزايزة (وزن تحت 78 كغم) مع مظفر ساردينوف (أوزباكستان)، وعمران العطار (وزن فوق 73 كغم) مع علي محمد (مصر).

على صعيد أخر، يدخل لاعبون من الدنمارك في تدريبات المنتخب الوطني للتايكواندو، استعدادا للجولة الثانية من سلسلة جراند بري التي تقام في فرنسا مطلع الشهر المقبل، حيث يجري المنتخب الوطني تدريبات يومية في صالة مركز جبل عمان، ويعتمد فيها المدربون على رفع اللياقة عند اللاعبين للحفاظ على مستوياتهم الفنية.