خروج 52 شخصا من الحجر الصحي في العقبة

العقبة – أعلن مدير صحة العقبة إبراهيم معايعة خروج 52 شخصا من الحجر الصحي الإحترازي في محافظة العقبة اليوم الأحد ليتبقى 99 آخرين تحت الحجر الصحي الاحترازي في أماكن الحجر المخصصة لهم .

وقال المعايعة انه تم تشكيل 20 فريق تقص وبائي في محافظة العقبة حيث سيتم أخذ 500 عينة جديدة تتوزع على مختلف قرى وأحياء مدينة العقبة للتأكد من خلو المدينة من فايروس كورونا.

ولفت المعايعة إلى أن جميع عينات المسح العشوائية التي تم أخذها خلال المرحلة الأولى كانت سلبية .

وبدأ فريق التقصي الطبي صباح اليوم الجولة الثانية داخل مدينة العقبة وتشمل 10 أحياء سكنية وبعض مناطق قرى العقبة وبدعم لوجستي من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تقوم بتوفير وسائل النقل وجميع المستلزمات للفرق الطبية.

بترا