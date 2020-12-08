خروقات بفحص “كورونا” في الأندية

عمان – الغد – أكدت أندية في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أن الفحوصات التي يجريها اتحاد الكرة للفرق لم تعد تحقق أهدافها والغاية التي وجدت من أجلها، في ظل غياب الدقة وحصر لاعبي الأندية.

وكان اتحاد الكرة، أخضع أول من أمس فرق الدرجة الأولى لفحص “كورونا”، استعدادا للجولة السادسة من الدوري الذي تنطلق منافساتها اليوم الثلاثاء.

وكشفت أندية أن عددا كبيرا من اللاعبين لا يتم اخضاعهم لفحص “كورونا”، ولا يحضرون أصلا للفحص بسبب ارتباطاتهم العملية والعائلية، مستثمرين غياب التدقيق من قبل مسؤولي الاتحاد.

وقال أحد الأندية: هناك على سبيل المثال 7 من لاعبي فريق النادي، لم يحضروا لفحص “كورونا” أول من أمس، بسبب مشاغلهم، حيث لم يتنبه الاتحاد لذلك، في ظل غياب كشوفات دقيقة ومحددة لكل الأندية، الأمر الذي يجعل من الفحص شكليا.

وقال المسؤول في النادي: ما ينطبق على النادي، ينطبق على الكثير من الأندية التي لا يلتزم جميع لاعبيها بالفحص، ما يفقد هذه العملية أهدافها، وهو أمر يستحق المتابعة من أجل تصويب الأوضاع.

وطالب المسؤول اتحاد الكرة، بضرورة التدقيق عند اجراء الفحص، بحيث يتم الزام الأندية باحضار جميع اللاعبين والمدربين والإداريين، والتأكد من هوياتهم. –(أخبار النجوم)