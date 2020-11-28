خريجو “أكاديمية أورانج” يحدثون تطبيق “بترا” الإخباري

عمان- أطلقت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مؤخراً، تطبيقها الجديد الذي طوره فريق المتخرجين المتفوقين من أكاديمية أورانج للبرمجة بدعم من أورانج الأردن، وذلك في إطار شراكة استراتيجية بينهما، ليقدم التطبيق لمستخدميه مزايا إضافية تثري تجربتهم وتضمن لهم السهولة والسرعة وتحاكي التطورات العالمية.

وتشمل المزايا الجديدة للتطبيق تصميماً مطوراً، وزيادة سرعة التطبيق بنسبة 40 بالمائة لضمان سهولة وسرعة التصفح، إضافة الى ميزة البحث عن الأخبار باللغتين العربية والإنجليزية من خلال عنوان ونص الخبر، وميزة قراءة الخبر صوتياً باللغتين لذوي الإعاقة البصرية، والتي تعد الأولى من نوعها بين التطبيقات الإخبارية على مستوى المنطقة، فضلاً عن إمكانية التنقل بين الصفحات بتمرير الإصبع وتغيير حجم الخط في التطبيق.

والتطبيق المدعوم بنظامي التشغيل أندرويد وIOS يوفر خاصية تصنيف الأخبار، والإشعارات الفورية للأخبار العاجلة على مدار الساعة، والتحويل إلى اللغة الإنجليزية أو العربية، والشريط الإخباري، ومتابعة البث المباشر، ومعرض الصور والفيديو واختيار وضع القراءة المناسب لليل أو النهار.

وأكدت “أورانج” الأردن أن اهتمامها بتطوير التطبيق يأتي إيماناً بأهمية وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وشراكتهما الاستراتيجية لتعزيز دور الإعلام المسؤول وتأثيره، لافتة إلى التزامها بدعم الشباب المبتكر لتطوير التطبيقات، حيث تم تطوير تطبيق بترا على يد كل من عاصم قفاف وأيهم زيد من طلبة أكاديمية أورانج للبرمجة المتفوقين.

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