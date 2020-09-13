خريجو الحقوق في “الزيتونة” يتفوقون بامتحان مزاولة المهنة

عمان – حصل خريجو كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية على علامات متفوقة وكاملة في امتحان مزاولة مهنة المحاماة لدى نقابة المحامين.

وبين رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي أن هذا التفوق جاء نتيجة للجهود الجبارة للعاملين في الكلية من أعضاء هيئة تدريسية وإدارية بالإضافة إلى العنصر الأساس وهو الطالب، حيث تهدف الجامعة إلى تخريج كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل بجدارة.

وأضاف عميد كلية الحقوق الدكتور محمد أبو بكر أن كلية الحقوق منذ تاسيسها تسعى الى الارتقاء بكفاءة الأساليب الأكاديمية سواء في البحث اوالتدريس اوالتدريب مع تحقيق اعلى درجات التوافق مع معايير الجودة العالمية والمحلية.

مؤكدا اعتزازه بالخريجين وبسمعتهم وكفاءتهم، مضيفا أن التغذية الراجعة من الخريجين تسهم في تطوير وتحسين أداء الكلية لتبقى من أوائل كليات الحقوق على المستوى الوطني والاقليمي.

