خريسات: اُعفيت من منصبي كرئيس “للتكنو” بعد رفضي تقديم استقالة

احمد التميمي

اربد – قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية السابق الدكتور صائب خريسات انه رفض تقديم استقالته من رئاسة الجامعة لعدم وجود تقصير طيلة فترة رئاسته للجامعة وانه تم إعفائه من المنصب دون إبداء أي سبب واضح.

وأكد خريسات لـ “الغد” أن فترة رئاسته للجامعة لم تنتهي بعد وبقي حوالي 6 شهور، مشيرا إلى انه استلم رئاسة الجامعة بتاريخ 18 / 3 / 2018 وشهدت الجامعة تطورا غير مسبوق من ناحية خفض مديونية الجامعة إلى الصفر وأصبح هناك فائض مالي.

وأشار إلى أن يحترم قرار مجلس التعليم العالي بإعفائه من منصبة وهو من صلاحيته، مؤكدا أن الاستقالة يعني اعتراف أن هناك تقصير أو لأسباب خاصة منعته من الاستمرار في عمله وهذا لم يحدث.

وكان مجلس التعليم العالي قرر أمس إعفاء الدكتور خريسات من منصبة وتعيين الدكتور خالد السالم رئيسا للجامعة.