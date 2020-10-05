خسائر برشلونة تصل إلى 97 مليون يورو بسبب كورونا

برشلونة – خسر نادي برشلونة الإسباني 97 مليون يورو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما كشفه نائب رئيس النادي للشؤون الاقتصادي جوردي مويكس في لقاء افتراضي مع الصحفيين.

وتراجع دخل البرسا في هذه الفترة بقيمة 18%، إذ بلغ 855 مليون يورو من أصل مليار و59 مليون يورو متوقعة، كما أن حجم نفقاته كان 955 مليون بدلا من مليار و29 مليون يورو.

وتراجعت مداخيل الاستاد بمعدل 47 مليون يورو والرعاة والجولات (37 مليون) والحقوق التليفزيونية (35 مليون)، والنثريات (29 مليون) ومتحف البرسا (16 مليون) والمؤتمرات (ثلاثة ملايين).

ويبلغ حجم الدين المالي 379 مليون يورو بزيادة 242 مليون بسبب الجائحة.

وتحدث المسؤول أيضًا عن خسائر أندية أوروبية أخرى مثل يوفنتوس (71.4 مليون يورو) وبروسيا دورتموند (43.4 مليون يورو) ومانشستر يونايتد (110 مليون يورو).

رغم ذلك أكد مويكس أن مستقبل النادي “صلب” ولا يواجه أي “خطر”. – (إفى)